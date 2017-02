Bradymu po zisku Super Bowlu ukradli víťazný dres

Autor: SITA, dnes 12:26

Tom Brady je jediným quarterbackom v histórii Super Bowlu s piatimi titulmi šampióna NFL.

Quarterback 'patriotov' Tom Brady sa raduje z triumfu nad Atlantou v Super Bowle LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

HOUSTON 6. februára (WebNoviny.sk) - Najužitočnejšiemu hráčovi nedeľňajšieho Super Bowlu v americkom futbale Tomovi Bradymu pokazilo radosť z víťazstva jeho New England Patriots záhadné zmiznutie dresu.Rozohrávač bostonského tímu je predvedčený, že si svoju dvanástku odložil v šatni houstonského NRG Stadium. Preto si myslí, že ho niekto ukradol, povedal to aj majiteľovi klubu Robertovi Kraftovi.povzdychol si Brady cestou do autobusu namiesto odpovede na otázku novinára, či sa mu podarilo dres zachrániť.Brady je po nedeľňajšom triumfe nad Atlantou 34:28 po predĺžení jediným quarterbackom v histórii Super Bowlu s piatimi titulmi šampióna NFL, spomedzi všetkých ostatných hráčov má na konte rovnaký počet iba Charles Haley. Ocenenie MVP finále získal už štvrtý raz.