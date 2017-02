Video: Víťazná séria Miami trvá, Cleveland dal 19 trojok

Autor: SITA, dnes 09:15

Víťazná séria Miami v NBA trvá už jedenásť zápasov, Cleveland preťal Washingtonu domácu šnúru bez prehry.

Otto Porter Jr. (22) z Washingtonu v súboji s hviezdou Clevelandu Cavaliers LeBronom Jamesom počas pondelkového zápasu NBA. Washington, 6. február 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 7. februára (WebNoviny.sk) - Jeden z najslabších tímov NBA sa v polovici januára vzoprel osudu a odvtedy na palubovke nespoznal premožiteľa. Víťazná šnúra basketbalistov Miami trvá vďaka pondelňajšiemu triumfu v Minneapolise 115:113 už jedenásť zápasov a mužstvo je plnohodnotne späť v hre o play-off.Drží ho v nej najmä slovinský rozohrávač Goran Dragič, ktorý si siedmimi premenenými trojkami proti Timberwolves utvoril kariérne maximum.skonštatoval autor 33 bodov. Ak Heat uspejú aj v najbližšie v Milwaukee, tuctom víťazstiev vyrovnajú najdlhšiu tohtosezónnu šnúru bez prehry, ktorú v novembri potiahli hráči Golden State.Sedemnásťzápasová domáca víťazná séria basketbalistov Washingtonu sa skončila na štíte obhajcu titulu. Wizards vo svojom Verizon Center podľahli Clevelandu 135:140 po predĺžení. Hosťom pomohlo k úspechu až 19 trojok, po šesť ich dali LeBron James a Kevin Love. James sa stal prvým hráčom v histórii NBA, ktorý je v štatistických rebríčkoch v najlepšej dvadsiatke v bodoch (8.), asistenciách (13.) a ziskoch (20.).Los Angeles Clippers v Toronte nepomohlo ani prvé triple-double Blaka Griffina od roku 2014, Kalifornčania tam podľahli 109:118. Memphis udržal San Antonio bez jeho streleckého lídra Kawhia Leonarda na tohtosezónnom minime 74 nastrieľaných bodoch, sám ich dal o pätnásť viac.