Video: Koniec série prehier Charlotte, brooklynská pokračuje

Autor: SITA, dnes 08:54

C.J. McCollum prebil trojku Dirka Nowitzkého, Portland vyhral v Dallase 114:113.

Basketbalisti Charlotte Hornets Nicolas Batum (vľavo) a Michael Kidd-Gilchrist (vpravo) bojujú o loptu s Trevorom Bookerom (Brooklyn Nets). Charlotte, 7. februára 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 8. februára (WebNoviny.sk) - Kemba Walker, Nicolas Batum a Marco Belinelli každý 17-bodmi priložili ruku k dielu a ich Charlotte zastavilo sériu prehier v NBA na siedmich. Hornets zdolali Brooklyn 111:107 a dosiahli prvé víťazstvo od 21. januára, keď si takisto poradili s Nets.Tí naďalej ťahajú negatívnu šnúru, nevyhrali už desať zápasov bez prerušenia, zatiaľ naposledy sa tešili 20. januára v New Orleans.vydýchol si krídelník Nicolas Batum podľa espn.com.Dvojciferný počet bodov dosiahlo napokon až sedem hráčov Charlotte. Hostia sa pripravili o lepší výsledok aj 18 stratenými loptami.tvrdí chorvátsky krídelník Nets Bojan Bogdanovič.Houston viedol v domácom zápase s Orlandom už o 23 bodov a napokon nepripustil drámu, hoci Serge Ibaka v záverečnej štvrtine znížil na rozdiel deviatich. Rockets aj zásluhou 25 bodov a 13 asistencií Jamesa Hardena dotiahli súboj do víťazného konca - 128:104.Najtesnejší výsledok sa v utorok zrodil v Dallase, kde sa C.J. McCollum 32 bodmi postaral o výhru Portlandu 114:113. Posledné dva boli víťazné, dosiahol ich v záverečnej sekunde súboja odvážnym prienikom cez stred ihriska, ktorým odpovedal na trojku 25-bodového Dirka Nowitzkého.priblížil hrdina stretnutia.