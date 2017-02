Erik Guay prekvapil, je majstrom sveta v super G

Autor: SITA, dnes 13:26

V pretekoch sa ešte len predstavia aj traja slovenskí reprezentanti: päťdesiatku bude mať Adam Žampa, päťdesiatsedmičku Andreas Žampa a šesťdesiatdvojku Martin Bendik.

Kanaďan Erik Guay sa teší zo zisku zlatej medaily v super G na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní. St. Moritz, 8. február 2017. Foto: Alexandra Wey/Keystone via AP

Pôjdu aj traja Slováci

Guay vybojoval prvú zlatú medailu pre Kanadu

ST. MORITZ 8. februára (WebNoviny.sk) - Kanaďan Erik Guay prekvapujúco ovládol superobrovský slalom mužov na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi.Už 35-ročný veterán bielych svahov zvíťazil celkom jednoznačne s náskokom 45 stotín pred nórskym favoritom Kjetilom Jansrudom a 51 stotín pred svojím krajanom Manuelom Osbornom-Paradisom. Ten sa rovnako nečakane predral na pódium so štartovným číslom 26. Na štvrté miesto odsunul ďalšieho nórskeho reprezentanta Aleksandra Aamodta Kildeho.Obhajca titulu Rakúšan Hannes Reichelt je po odjazdení elitnej tridsiatky štartovného poľa desiaty. Vzhľadom na kvalitu ostatných 42 pretekárov sa nepredpokladá, že poradie na najvyšších priečkach sa bude meniť. V pretekoch sa ešte len predstavia aj traja slovenskí reprezentanti: päťdesiatku bude mať Adam Žampa, päťdesiatsedmičku Andreas Žampa a šesťdesiatdvojku Martin Bendik.uviedol Erik Guay v reakcii pre organizátorov v priamom prenose RTVS.Muž okamihu, Kanaďan Guay, pridal do zbierky druhú zlatú medailu z majstrovstiev sveta, V roku 2011 v nemeckom Garmisch-Partenkirchene rovnako nečakane zvíťazil v zjazde. Za zmienku stoja aj jeho dve šieste miesta v zjazde a super G z roku 2003, keď sa šampionát konal rovnako v St. Moritzi. Vo švédskom Aare 2007 bol v zjazde štvrtý. V pretekoch Svetového pohára má Guay na konte 5 víťazstiev, 3 v zjazde a 2 v super G.V 30-ročnej histórii mužského super G na svetových šampionátoch Guay vybojoval prvú zlatú medailu pre Kanadu. Najúspešnejší sú Rakúšania so štyrmi titulmi. O dva z nich sa postaral Stephan Eberharter (1991, 2003), o zostávajúce Hermann Maier (1999) a Hannes Reichelt (2015).