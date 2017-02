Guay je senzačne majstrom sveta, Slováci super G nedokončili

Autor: SITA, dnes 13:26, aktualizované: dnes 16:10

Kanaďan Erik Guay sa teší zo zisku zlatej medaily v super G na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní. St. Moritz, 8. február 2017. Foto: Alexandra Wey/Keystone via AP

Najstarší víťaz v histórii svetových šampionátov

Prvé zlato pre Kanadu

ST. MORITZ 8. februára (WebNoviny.sk) - Kanaďan Erik Guay prekvapujúco ovládol superobrovský slalom mužov na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi.Už 35-ročný veterán bielych svahov zvíťazil celkom jednoznačne s náskokom 45 stotín pred nórskym favoritom Kjetilom Jansrudom a 51 stotín pred svojím krajanom Manuelom Osbornom-Paradisom. Ten sa rovnako nečakane predral na pódium so štartovným číslom 26.Na štvrté miesto odsunul ďalšieho nórskeho reprezentanta Aleksandra Aamodta Kildeho. Obhajca titulu Rakúšan Hannes Reichelt skončil desiaty. V pretekoch so 72 účastníkmi sa predstavili aj traja slovenskí reprezentanti: päťdesiatku mal Adam Žampa, päťdesiatsedmičku Andreas Žampa a šesťdesiatdvojku Martin Bendik. V cieli však neklasifikovali ani jedného z nich.Guay sa vo veku 35 rokov a 8 mesiacov stal najstarším šampiónom v histórii svetových šampionátov. O rok tromfol Hannesa Reichelta z Beaver Creeku 2015.uviedol Erik Guay v reakcii pre organizátorov v priamom prenose RTVS. Neskôr na adresu krajana Osborna-Paradisa, ktorý práve v deň pretekov oslavuje 33 rokov, povedal:Zdolaný Reichelt smerom ku Guayovi uznanlivo poznamenal:Strieborný Jansrud tiež uznal kvality nového majstra sveta.cituje Jansruda portál laola1.at.Muž okamihu, Kanaďan Guay, pridal do zbierky druhú zlatú medailu z majstrovstiev sveta. V roku 2011 v nemeckom Garmisch-Partenkirchene rovnako nečakane zvíťazil v zjazde. Za zmienku stoja aj jeho dve šieste miesta v zjazde a super G z roku 2003, keď sa šampionát konal rovnako v St. Moritzi. Vo švédskom Aare 2007 bol v zjazde štvrtý. V pretekoch Svetového pohára má Guay na konte 5 víťazstiev, 3 v zjazde a 2 v super G.V 30-ročnej histórii mužského super G na svetových šampionátoch Guay vybojoval prvú zlatú medailu pre Kanadu. Najúspešnejší sú Rakúšania so štyrmi titulmi. O dva z nich sa postaral Stephan Eberharter (1991, 2003), o zostávajúce Hermann Maier (1999) a Hannes Reichelt (2015).Pretekári v super G štartovali z výšky 2645 m, trať mala dĺžku 2196 m a prevýšenie 605 m. V porovnaní so ženami, ktoré jazdili na rovnakom kopci, boli mužské preteky náročnejšie profilom jednotlivých skokov, na ktorých aj niektorí favoriti prišli o cenné stotiny sekúnd. Jedným z kľúčových bol tretí skok pred cieľom, po ktorom museli pretekári výrazne korigovať dopad, aby sa vyhli červenej bránke, ktorá im stála v ceste. Víťazný Guay prešiel celú trať akoby v jednom rytme, výborne zvládol hornú kĺzavejšiu časť ako aj dolnú technickú.