Video: Miami vyplienilo Milwaukee, Corver zatienil LeBrona

Autor: SITA, dnes 08:19, aktualizované: dnes 09:12

Basketbalisti Miami Heat tuctom víťazstiev vyrovnali najdlhšiu tohtosezónnu sériu bez prehry, ktorú v novembri potiahli hráči Golden State. Kyle Korver premenil 8 z 9 trojok a ako náhradník sa 29 bodmi podpísal pod víťazstvo Clevelandu na palubovke Indiany.

Rodney McGruder z Chicaga bráni Giannisa Antetokounmpa z Milwaukee počas stredajšieho stretnutia NBA, v ktorom Bulls triumfovali na palubovke súpera 106:88 a predĺžili svoju sériu bez prehry na 12 zápasov. Milwaukee, 8. február 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 9. februára (WebNoviny.sk) - Goran Dragič dal 13 zo svojich 16 bodov v prvej polovici zápasu, Hassan Whiteside za rovnaký čas pridal k 17 bodom aj 11 doskokov a basketbalisti Miami natiahli svoju víťaznú šnúru v NBA už na dvanásť stretnutí.V stredu vyplienili Milwaukee 106:88 najmä vďaka vydarenému nástupu 15:2 aj celej prvej štvrtine (28:15).podotkol Dragič. Domácim sa v tretej časti hry zranil krídelník Jabari Parker, ktorý si podvrtol ľavé koleno.uznal tréner hostí Erik Spoelstra. Heat tuctom víťazstiev vyrovnali najdlhšiu tohtosezónnu sériu bez prehry, ktorú v novembri potiahli hráči Golden State. Zveľadiť ju Floriďania môžu v piatok v Brooklyne.Kyle Korver premenil 8 z 9 trojok a ako náhradník sa 29 bodmi podpísal pod víťazstvo Clevelandu na palubovke Indiany 132:117.pochvaľoval si 35-ročný krídelník, ktorý posilnil Cavaliers v úvode januára a teraz si utvoril tohtosezónne maximum.Rovnako 29 bodov nastrieľal aj Kyrie Irving, LeBron James o štyri menej.vie James, ktorý veľmi chcel Korvera za spoluhráča. Ten v historickom rebríčku najlepších trojkárov poskočil už na siedmu priečku s 1992 premenenými pokusmi pred Jasona Kidda (1988).