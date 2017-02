Velez-Zuzulová sa na MS predstaví aj v tímovej súťaži

Autor: SITA, dnes 14:29

Slováci chcú postaviť najsilnejší tím, aj s Veronikou Velez-Zuzulovou.

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. Foto: archívne, SITA/AP

Žampa je po páde doudieraný

Velez-Zuzulová je jednou z ašpirantiek na medailu v slalome

ST. MORITZ 9. februára (WebNoviny.sk) - Petra Vlhová do dejiska majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní švajčiarskeho St. Moritzu pricestuje 12. februára, Veronika Velez-Zuzulová o deň neskôr a to signalizuje, že obe chcú byť nachystané na tímovú súťaž.Atraktívne zápolenie družstiev v paralelných slalomových jazdách sa uskutoční v utorok 14. februára a Slováci chcú postaviť v rámci možností najsilnejší tím. Cieľ je jasný - konkurovať najlepším.informoval z tréningu vo švajčiarskom Veysonnaz tréner Timotej Zuzula.Stredajší pád Adama Žampu v super G môže, ale nemusí ovplyvniť zloženie slovenského tímu pre súťaž družstiev s dvoma mužmi a dvomi ženami. Definitívna súpiska musí byť známa 24 hodín pred začiatkom pretekov.uviedla z dejiska MS koordinátorka slovenskej výpravy Darina Kubeková.Pôvodná myšlienka postaviť najsilnejší možný tím pre tímovú súťaž narazila na problém Adama Žampu s členkom, ktorý sa rozhodoval, či na šampionát vôbec vycestuje. Napokon do St. Moritzu šiel s tým, že to nechá na svoj pocit, či mu boľavá noha dovolí absolvovať viacero disciplín z programu MS:Stredajší zle vyzerajúci pád s tvrdým nárazom na ľadový podklad mu ďalšie komplikácie s členkom nespôsobil. Má však na tele viaceré pomliaždené miesta.uviedol Adam Žampa.V prípade, že by starší Žampa v súťaži družstiev predsa len nemohol nastúpiť, popri jeho bratovi Andreasovi by sa mohol predstaviť Matej Falat.zdupľovala Darina Kubeková.Veronika Velez-Zuzulová je jednou z ašpirantiek na medailu v slalome, ale cenným kovom by nepohrdla ani v tímovej súťaži.cituje Velez-Zuzulovú portál sme.sk.Súčasná podoba tímovej súťaže na majstrovstvách sveta je veľmi podobná formátu tzv. mestských pretekov Svetového pohára, v ktorých si Velez-Zuzulová nedávno v Štokholme vyjazdila skvelé druhé miesto . V paralelných slalomových jazdách sa predstavia štyria zástupcovia z každej krajiny, po dvoch ženách a mužoch.Vo vyraďovacom systéme od osemfinále po finále víťazí vždy tím s vyšším počtom rýchlejších jázd. V prípade konečného výsledku 2:2 rozhodnú o víťazovi časové rozdiely v cieli.