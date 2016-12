OĽaNO chcú presvedčit SaS, aby zobrali do koalície KDH

Autor: SITA, dnes 09:38

SaS a OĽaNO zrejme vo voľbách do orgánov VÚC na jeseň 2017 priberú do koalície aj KDH.

Zľava: Predseda SaS Richard Sulík a líder OĽaNO Igor Matovič. Foto: SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Strana SaS a hnutie OĽaNO, ktoré vytvorili koalíciu do volieb do orgánov VÚC na jeseň 2017 vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch, pravdepodobne priberú do koalície aj neparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie." povedal predseda OĽaNO Igor Matovič pre agentúru SITA.SaS širokú koalíciu do volieb vidí ako správnu cestu. "," povedala dnes pre agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Liberáli a OĽaNO budú ostatné strany prizývať po vzájomnej dohode.Strana Sloboda a Solidarita uvažuje o podpore kandidatúry bývalého riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján Grešša na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v budúcoročných voľbách do orgánov VÚC. Poslankyňa Renáta Kaščáková bude kandidovať v Trenčianskom samosprávnom kraji a poslanec NR SR Martin Klus bude kandidátom v Banskobystrickom kraji. Poslanec Juraj Droba, ktorý je kandidátom do Bratislavského samosprávneho kraja, plánuje vytvoriť širokú koalíciu podporovateľov.Liberáli sú zároveň pripravení v Trnavskom kraji na post predsedu podporiť kandidáta OĽaNO Jozefa Viskupiča. Za klub OĽaNO svoju kandidatúru na predsedu Košického samosprávneho kraja zvažuje aj poslanec Oto Žarnay. Koalícia SaS a OĽaNO bude v každom kraji spoločne vyberať kandidátov tak na predsedov kraja, ako aj na poslancov.