Blahová sa pre kauzu Čistý deň pustila do ministra Richtera

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podľa poslankyne Natálie Blahovej namiesto toho, aby chránil deti, hodlá alibisticky čakať na výsledky vyšetrovania, ktoré môže trvať celé roky.

Poslankyňa Natália Blahová a minister Ján Richter. Foto: SITA - koláž WbN

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter koná pri procese odoberania licencie zariadeniu Čistý deň podľa poslankyne NR SR Natálie Blahovej alibisticky. Ako povedala na štvrtkovej tlačovej besede, minister svojím alibistickým politickým rozhodnutím o pozastavení konania, na ktoré upozornila TV Markíza, láme odborné odporúčanie jeho vlastnej akreditačnej komisie.Tá už v septembri rozhodla o tom, že zariadeniu treba odobrať akreditáciu.zdôraznila.Blahová upozorňuje, že Richter to zdôvodňuje tým, že nemá dostatok argumentov, dôvodov a zistení. A to aniRichter podľa Blahovej namiesto toho, aby chránil deti, hodlá alibisticky čakať na výsledky vyšetrovania, ktoré môžu trvať celé roky.zdôraznila Blahová s tým, že zákonnosť takéhoto postupu, čiže pozastavenie správneho konania si nechal minister Richter odobriť od generálnej prokuratúry.vyhlásila Blahová.Podľa Blahovej arogancia predstaviteľov zariadenia Čistý deň pramení zrejme z toho, že politické krytie majú silné, a to priamo z úradu vlády.povedala.uviedla poslankyňa SaS.Podľa nej je zaujímavé, že v iných prípadoch akéhokoľvek pochybenia akreditovaných zariadení ministerstvo koná ihneď.upozornila.Podľa nej je evidentné, že tento detský domov nemal to správne politické krytie a minister konal len na základe nevyšetreného podozrenia, a to okamžite.