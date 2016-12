Upravené otváracie hodiny v Tescu cez sviatky

Autor: WBN/PR, dnes 14:56

Foto: Tesco

Otváracie hodiny počas sviatkov:

uviedla Zuzana Lošáková, hovorkyňa Tesco Stores SR, a. s.Pre zjednodušenie nákupov ponúka Tesco svojim zákazníkom službyči službu. Službumôžu zákazníci využívať štandardne až do 23. decembra. Na Štedrý deň a 25. decembra služba nebude dostupná. Službabude k dispozícii od 26. decembra, jedinou výnimkou bude 1. január 2017. Rovnakou pomôckou, ako si v maximálnej miere zjednodušiť vianočné nákupy, je i služba. Vďaka službe si zákazníci vytvoria nákupný zoznam a hotový nákup si už len vyzdvihnú autom - napríklad po ceste z práce.Na Silvestra budú obchody Tesco spravidla otvorené do 18:00, teda Slováci budú i v tento pracovný deň môcť nakúpiť cestou z práce.uzatvára Zuzana Lošáková. V obchodoch v blízkosti lyžiarskych stredísk dokonca budú obchody Tesco otvorené ešte o hodinu dlhšie.24. decembra budú všetky obchody Tesco otvorené do 11:00. Čerpacie stanice ostanú v prevádzke až do 13. hodiny.25. decembra budú všetky predajne zo zákona zatvorené. Služby Tesco čerpacích staníc môžu zákazníci v prvý deň po Vianociach využívať od 9:00 do 20:00.26. decembra sa prevádzky Tesco otvoria o 8:00. Až do 31. decembra budú všetky obchody Tesco otvorené tak, ako počas všedných pracovných dní.Posledný deň v roku budú všetky supermarkety, hypermarkety, formáty Expres a Extra otvorené do 18:00. Obchodné domy budú otvorené do 17:00.Výnimkou je OD MY v Bratislave, ktorý bude otvorený do 18:00. Čerpacie stanice budú otvorené len do 17:00. Vo vybraných predajniach v blízkosti lyžiarskych stredísk budú obchody otvorené do 19:00.1. januára 2017 budú všetky obchody zatvorené. Čerpacie stanice budú v tento deň otvorené od 12:00 do 20:00.2. januára sa obchody Tesco otvoria o 7. hodine ráno a budú pokračovať v bežnej prevádzke. Čerpacie stanice budú otvorené nonstop.