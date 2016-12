Sviatočné oblečenie si vyžaduje náležitú starostlivosť

Autor: WBN/PR, včera 18:27

Najkrajšie sviatky v roku sú presne tým obdobím, kedy sa takmer tajná sekcia v skrini zrazu dostáva do popredia. Kalendár sa nahustí podujatiami, ktoré si pýtajú sviatočný outfit. Firemný vianočný večierok, silvestrovská párty, návšteva manželovej rodiny, stretávka so spolužiakmi so školy po x rokoch.Materiály sviatočného oblečenia sú pritom častokrát náročné na ošetrenie. Vyžadujú si nielen mimoriadne citlivo zvolený prací cyklus, ale aj vhodný prací prostriedok a celý postup prania. Predsalen, stačí jedno chybné vypranie a s obľúbeným kúskom sa môžete rozlúčiť.Mnohokrát sa čudujeme, čo tá práčka zase nevyprala oblečenie tak, ako sme chceli. Zabúdame ale, že je veľa faktorov vplývajúcich na úspešnosť prania. Jedným z nich je napríklad samotné množstvo oblečenia, ktoré vložíme do bubna práčky. S tým je úzko prepojené aj správne dávkovanie pracieho prostriedku.Ak zvolíme vhodnú dávku pracieho prostriedku, no následne bubon zapraceme až po jeho strop, oblečenie pri jeho otáčaní nemá dostatok priestoru, nevyperie sa tak na sto percent. Opačnou situáciou je, ak perieme dve veci v práčke, no pracieho prostriedku nalejeme akoby sme prali plný bubon. Nadmerné množstvo gélu môže po vypraní zostať na oblečení. V prípade, že používame pracie kapsule je železným pravidlom, že najprv sa vloží do bubna práčky kapsula a až potom oblečenie. To platí aj pri pracích obrúskoch.Kúpime si oblečenie, odstrihneme cenovku, potom aj štítok (aby nás "nerezal" na krku) a šup s ním na vešiak. Omyl. Štítky na oblečení spĺňajú nesmierne dôležitú funkciu – informujú nás o odporúčaní výrobcu, ako sa máme o danú tkaninu starať. Nemali by sme preto byť lenivý si štítok naštudovať a čo je ešte dôležitejšie – mali by sme sa ním riadiť. V tom sa zhodnú ako výrobcovia práčok, oblečenia, tak aj výrobcovia pracích prostriedkov.Musíme ctiť to, z akého materiálu je náš obľúbený sviatočný kúsok vyrobený, prispôsobiť tomu teplotu, typ pracieho cyklu a prací prostriedok. Všeobecne platí, že háklivé materiály je lepšie prať na nižších teplotách, preferuje sa tzv. studené pranie (20-30°C), pričom je dobré cyklus nastaviť na kratšie trvanie. Samozrejmosťou je špecializovaný prací prostriedok, určený napríklad na vlnu, studené pranie, farebnú bielizeň, a pod.Vyzerá to jednoducho, no vybrať si vhodný prací prostriedok je priam umenie. V zásade platí, že by sme nemali používať iba jeden typ pracieho prostriedku. Iné výhody má prací prášok, iné zase prací gél alebo kapsula. Navyše, i pre práčku je vhodné ich striedanie. Je jasné, že prioritnou úlohou všetkých typov pracích prostriedok je vždy vyprať čisto a voňavo. No sú i ďalšie ich vlastnosti, ktoré stoja za povšimnutie, a ktorými sa od seba častokrát líšia. Prací prášok má silnú funkciu bielenia a rozžiarenia, je tak ideálnou voľbou pre pranie bieleho oblečenie. Gély sú zase vhodné na farebné tkaniny, fantasticky do nej preniknú a odstraňujú nečistoty. Dokonca teraz nájdete na trhu aj kombinovaný prací prostriedok – dvojkomorové kapsle z gélu a prášku. Širokú škálu týchto variant ponúka napríklad značka Persil:, radalebo napríklad špeciálna vianočná edícia práškov a gélovAviváž sa zase doplnkovo postará o to, aby vaše oblečenie nádherne voňalo, ľahšie sa žehlilo alebo sa znížil statický náboj. Vyskúšajte napríklad, zachytíte tak vôňu domova vo svojom šatníku až na neuveriteľných 10 týždňov.Špecializované prostriedky zase vyperú vaše sviatočné oblečenie s ohľadom na jeho náročný materiál, ako napríklad, ideálny pre úpletové materiály,, ktorý zabráni žmolkovateniu vašich vzácnych kúskov či– pracie obrúsky, s ktorými môžete prať oblečenie rôznych, i kontrastných farieb, bez obáv z neželaného zafarbenia. Napríklad elegantné čierne šaty s bielym límcom.