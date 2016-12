Jarmila sa svojmu druhovi vyhrážala zabitím

Autor: SITA, včera 21:34

Jarmilu, v minulosti desaťkrát súdne trestanú, po predchádzajúcom súhlase prokurátora obvinili a umiestnili do policajnej cely.

BRATISLAVA/ TRENČÍN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Za napadnutie druha hrozí 55-ročnej Jarmile z Novej Dubnice väzenie. Ako agentúru SITA informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, žena a jej tiež 55-ročný druh Pavol, obaja opití, sa v utorok 20. decembra večer okolo 20:00 pohádali.Jarmila potom vzala zo stola prázdnu sklenú fľašu a Pavla sediaceho na posteli ňou udrela do hlavy. Po údere spadol na zem. Jarmila ho však ešte opakovane kopla do tváre a chrbta a s nožom v ruke sa mu vyhrážala zabitím. Zahnala sa naňho rukou, v ktorej mala nôž, Pavol však nôž zachytil. Muž pri útoku svojej družky utrpel viaceré poranenia, zlomeninu nosa, množstvo modrín a rezné rany na ruke.Jarmilu, v minulosti desať krát súdne trestanú, po predchádzajúcom súhlase prokurátora obvinili a umiestnili do policajnej cely. Trenčiansky policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na väzobné stíhanie obvinenej. Žena je obvinená z pokusu o ublíženie na zdraví a z nebezpečného vyhrážania. Ak sa jej skutky dokážu, hrozí je väzenie, a to na päť až dvanásť rokov, dodala Antalová.