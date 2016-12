Viete si predstaviť ako trávi Štedrý deň Boris Kollár?

Autor: Radovan Pavlík, dnes 09:18

Boris Kollár Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 23. decembra (WEBNOVINY) –Ako prezradil v rozhovore pre portál Webnoviny.sk, na Štedrý deň pozbiera predpoludním všetky deti, ktoré sú v Bratislave. "," povedal s tým, že každý dostane do črepníka kominárika so štvorlístkom. Popoludní zas musí deti rozviesť ku svojim mamám.Väčšina z nás sa teší na štedrú večeru, ktorú považujeme za centrum sviatkov. Boris Kollár ich však stíha viacero. "," prezradil.Napriek svojmu životnému štýlu Kollár si nachádza aj čas na stíšenie a návštevu kostola. "," zdôraznil predseda Sme rodina. Na Silvestra potom chodí do Tatier, alebo na Donovaly.