Obrazom: Osemnásťročný mladík neprežil nehodu pri Krupine

Autor: SITA, dnes 11:21

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala vo štvrtok 22. decembra o 20:10 pri Krupine. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, 18-ročný mladík viedol Opel Astra Cabrio od Zvolena do Krupiny.Po prejazde miernej pravotočivej zákruty však pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky. S vozidlom zišiel mimo cestu do priekopy, narazil do svahu, odkiaľ ho odhodilo naspäť na cestu, kde sa auto prevrátilo na strechu, a vodič z vozidla vypadol. Utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.Polícia u vodiča nariadila súdnu pitvu. Škodu na vozidle odhadli na tisíc eur. V Banskobystrickom kraji je to už štvrtá obeť dopravných nehôd, ktoré sa stali v decembri. Od začiatku roka pri dopravných nehodách v kraji zahynulo 36 ľudí.