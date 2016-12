Ako trávia Štedrý deň niektorí slovenskí politici?

Autor: Radovan Pavlík, dnes 09:26, aktualizované: dnes 12:19

Politici nás pustili nazrieť do súkromia.

Foto: Thinkstock, SITA - koláž WbN

Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD). Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Ľuboš Blaha Foto: archív

Veronika Remišová Foto: SITA/Martin Medňanský

Erika Jurinová Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA 24. decembra (WEBNOVINY) –. "," povedal. Okolo piatej začína u Bugárovcov na Štedrý deň večera. Ako menu majú kapra na zemiakoch, ktorý je upečený vcelku. "," povedal. V kuchyni Bugár veľmi nepomáha. "," dodal.," uviedol. Podmanický žije v kysuckej Starej Bystrici. Doma zachovávajú na Štedrý deň viacero zvykov a tradícií. "," povedal. Pod obrus dávajú mince, aby mali dostatok prostriedkov na život. "," povedal poslanec. Štedrú večeru tvorí u Podmanických viacero chodov. Oplátky s medom, slivková polievka, hrachová kaša, zemiaky s kapustou a ryba so šalátom. "," uviedol. V Starej Bystrici zachovávajú podľa Podmanického tradíciu chodenia s obrazom svätej rodiny deväť dní pred Vianocami po jednotlivých domoch. "," dodal.Ako povedal, cez Vianoce môže tráviť čas so svojou rodinkou, pojedať makové pupáky, užívať si s rodinou. "," povedal. K Blahovcom chodí Ježiško aj Dedo Mráz, pretože manželka je kresťanka a politik ateista. Na večeru majú Blahovci oplátky s cesnakom a medom, šošovicovú polievku a, samozrejme, kapra so šalátom. "," dodal.," prezradila poslankyňa.," povedala Jurinová. Pri štedrej večeri zachovávajú všetky tradície. Jej manžel dá každému na čelo krížik s medom, rozrežú jabĺčko a pozerajú či má peknú hviezdičku, či budú zdraví. "," dodala Jurinová.Ako povedal, recept má od babky a prísne ho dodržiava. Kapustnicu varí šesť hodín. "," povedal s tým, že Vianoce sú pre neho najkrajším sviatkom v roku a narodenie Ježiša slávi vždy doma v rodine. "," uviedol. Na Štedrý deň Štefanec dodržiava pôst. Na večeru je u nich po modlitbe oblátka, kapustnica a ryba so šalátom. Po vzájomnom obdarovaní sa tradične ide na polnočnú svätú omšu. "," povedal.V rodine primátora mesta Jozefa Grapu celý Štedrý deň je pôstnym dňom. "," uviedol Grapa. Potom sa podávajú oblátky s medom a hrachová polievka so sušenými slivkami. Nasleduje vyprážaná ryba so zemiakovým šalátom. "," prezradil Grapa. Po večeri sa odoberie celá rodina za zvuku zvončeka k vianočnému stromčeku pre darčeky.. Spolu s bratom a rodinami sa stretnú u rodičov. Doma majú typické kresťanské Vianoce. "," povedal Tomáš pre agentúru SITA.Dôvodom je, že jej mama je Rusínka. Na Štedrý deň dodržiava s rodinou všetky tradičné zvyklosti a od toho sa odvíja aj menu počas slávnostnej večere. "," opísala pre agentúru SITA Vaľová. "," prezradila nám netradičný recept poslankyňa.