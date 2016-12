Dávajte si pozor na slovenských cestách, hrozí poľadovica

Autor: SITA, dnes 10:34, aktualizované: dnes 13:09

Cesty I., II., a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska je na cestách vrstva čerstvého, kašovitého, miestami utlačeného snehu do troch cm.

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Pred silným vetrom v horách a poľadovicou v niektorých častiach východného Slovenska varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). SHMÚ vydal od dnes až do štvrtka 29. decembra výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom v severných okresoch Banskobystrického kraja a pre časť okresov v Žilinskom kraji. Konkrétne ide o okresy Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.Výstraha najnižšieho, 1. stupňa pred vetrom sa týka aj okresu Poprad v Prešovskom kraji. SHMÚ upozorňuje, že v horských oblastiach nad 1 000 a 1 500 metrov nad morom môže vietor miestami v nárazoch dosahovať rýchlosť 26 až 32 metrov za sekundu, čo je 90 až 115 kilometrov za hodinu.Zároveň sa pre všetky horské oblasti zvyšuje výstraha pred vetrom na utorok 27. decembra a stredu 28. decembra na 2. stupeň. V polohách nad 1 500 metrov sa totiž miestami očakáva silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch rýchlosť 32 až 39 m/s (115 až 140 km/h). Takýto nadpriemerne silný vietor je nebezpečný pre ľudské aktivity a je vysoká pravdepodobnosť, že spôsobí škody. V utorok a stredu sa rozfúka nielen na horách, ale so silným vetrom treba počítať na celom Slovensku.Poľadovica od nedeľňajšieho večera až do pondelkového predpoludnia hrozí v troch okresoch Košického kraja a pozor by si mali dať chodci a vodiči aj v šiestich okresoch Prešovského kraja. Cesty a chodníky sa môžu šmýkať konkrétne v okresoch - Gelnica, Košice a Košice okolie, tiež v okrese Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. V pondelok 26. decembra sa výstraha pre poľadovicu 1. stupňa rozšíri na všetky okresy Košického a Prešovského kraja, s výnimkou okresov - Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Viac podrobností o výstrahách, ktoré meteorológovia priebežne aktualizujú možno nájsť na webstránke SHMÚ http://www.shmu.sk/.