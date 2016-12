Slovenské predsedníctvo je mimoriadne úspešné, tvrdí Chrenek

Autor: SITA, dnes 15:12

Slovensko podľa vedúceho zastúpenia EK na SR Dušana Chreneka dosiahlo veľký pokrok v mnohých oblastiach, niektoré citlivé body však ostávajú na stole, napríklad v oblasti azylového systému či smernica o vysielaní pracovníkov.

Šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek Foto: SITA/Robert Tappert

Niektoré veci idú napriek slovenskému úsiliu pomalšie

Slovensko bolo úspešným mediátorom

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Predsedníctvo v Rade Európskej únie bolo obzvlášť úspešné, Slovensko ho dobre zvládlo a dosiahlo niekoľko významných úspechov. Tvrdí to šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, medzi úspechy možno zaradiť Bratislavský summit, ratifikáciu Parížskej klimatickej dohody, spustenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, podpis obchodnej dohody s Kanadou či oblasť digitálneho trhu. Naopak, podľa jeho slov pomalšie napredujú rokovania o reforme azylovej politiky či smernici o vysielaní pracovníkov.Bratislavský neformálny summit 27 členských krajín okrem Veľkej Británie bol podľa Chreneka dobrým signálom, že európske krajiny aj po referende o brexite vedia držať spolu a vedia sa dohodnúť na tých najdôležitejších otázkach. Podľa Chreneka bola mimoriadne dôležitá ratifikácia Parížskej dohody, a to nielen pre Európu, ale celosvetovo. Za úspech považuje aj spustenie činnosti Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Ďalším dôležitým bodom v druhom polroku 2016 bolo aj podpísanie obchodnej dohody s Kanadou (CETA)." vymenoval Chrenek to, čo sa od júla podarilo naplniť s tým, že Slovensko dokázalo nájsť dohodu medzi členskými štátmi a posunúť mnohé ďalšie veci dopredu. Slovensko tiež rýchlo zareagovalo v prípade tzv. Junckerovho investičného fondu.," dodal šéf EK na Slovensku.Chrenek priznal, že z mnohých, často aj objektívnych dôvodov a napriek slovenskému úsiliu, idú niektoré veci pomalšie. "," uviedol príklad. Ďalším príkladom z oblasti migrácie je návrh Komisie o systéme, ktorý nazývajú vstup – výstup. "," dodal Chrenek. Okrem toho Komisia by chcela väčší pokrok pokiaľ ide o smernicu o vysielaní pracovníkov.Chrenek na otázku, či sa Komisia neobáva, že Slovensko sa po skončení predsedníctva vráti k svojej tvrdej protimigračnej rétorike povedal, že hoci sa nie všetko v oblasti migrácie podarilo dotiahnuť, Slovensko ukázalo, že vie robiť v prospech celej EÚ a snažilo sa hľadať kompromisy aj v oblasti migrácie. "," povedal Chrenek.Chrenek na záver podotkol, že predsedníctvo prinieslo viac Európy na Slovensko." povedal Chrenek. Ako dodal, dúfa, že mnohí Slováci zistili, že EÚ vôbec nie je o zakrivených uhorkách, ale je o podstatných veciach pre život ľudí ako sú zamestnanosť, bezpečnosť, ochrana vonkajších hraníc a životného prostredia či vytváranie lepších podmienok pre mladých ľudí.