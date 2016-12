Matovič v protestoch videl zmysel, robí dôslednú robotu

Autor: SITA, dnes 15:36

Podľa Igora Matoviča, lídra hnutia OĽaNO, letné protesty pomohli ľuďom ukázať pravú tvár ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Predseda OĽaNO Igor Matovič Foto: archívne, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Uplynulé mesiace od marcových parlamentných volieb, kedy Slovensko podľa lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča zažilo veľký šok, ktorý nikto nečakal, boli náročné.Povedal to Matovič v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že strana Sieť a Most-Híd zradili voličov a prejavili svoj charakter, keď šli do vlády so Smerom-SD." uviedol.Podľa predsedu opozičného hnutia protesty neboli úspešné z toho pohľadu, že Robert Kaliňák je stále ministrom vnútra. "" dodal s tým, že Kaliňák bol ešte pred pol rokom korunný princ Smeru-SD a dnes má dovolené sedieť na slávnostných snemoch na kraji stola. To je podľa Matoviča dramatický posun.