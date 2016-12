Sulík: Politici vyčerpajú riešenia, kým zvolia tie funkčné

Autor: SITA, dnes 14:49

Podľa Richarda Sulíka (SaS) malo Slovensko počas predsedníctva v Rade EÚ vyjednať ochranu vonkajších hraníc Európy.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA 26. decembra (Webnoviny.sk) - Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie bolo technicky kvalitne zabezpečené, fungovalo to, čo fungovať malo. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA europoslanec a líder SaS Richard Sulík. Podľa neho to však bolo jedno z mnohých, ktoré Európska únia zažila.povedal s tým, že je trochu sklamaný, že minister diplomacie Miroslav Lajčák nevedel premiéra Fica odmietnuť, keď mu na ministerstvo poslal Zuzanu Ťapákovú, ktorá mala radiť s rôznymi aktivitami.dodal.Podľa neho šesť mesiacov bola dostatočne dlhý čas na to, aby premiér dosiahol reálne výsledky.upresnil Sulík.Podľa neho sa postupne ozývajú hlasy, konkrétne riešenia, no