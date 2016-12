Kaliňák: Kvótam sme odolali a prišli s vlastným návrhom

Autor: SITA , dnes 15:50

Na začiatku migračnej krízy boli podľa ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka v Európe rozdelené štáty na dva póly – za a proti povinným kvótam na utečencov.

Minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – V koncepcii efektívnej solidarity bude podľa slov ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka pokračovať aj maltské predsedníctvo. Osobne sa o tom rozprával aj s ministrom vnútra Maltskej republiky Carmelom Abelom. Agentúre SITA to povedal sám minister Kaliňák.Pripomenul, že na ukončenie migračnej krízy prijali členovia EÚ opatrenia aj v rámci Bratislavskej cestovnej mapy, ktorú schválili na neformálnom summite v Bratislave 16. septembra. Tú považuje minister za veľký úspech predsedníctva. Bratislavský summit predznamenal summit vo Vallette a neskôr v Ríme,vysvetlil Kaliňák.uviedol. Slovenské predsedníctvo malo dve základné úlohy, a to rozbehnúť Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž (tzv. nový FRONTEX) a odolať tlaku zaviesť v EÚ povinné kvóty na prerozdeľovanie utečencov a migrantov.zhodnotil Kaliňák.Na začiatku migračnej krízy boli podľa ministra vnútra v Európe rozdelené štáty na dva póly – za a proti povinným kvótam na utečencov. V súčasnosti sa už nachádza mnoho krajín niekde uprostred a hľadajú kompromisný návrh.uviedol Kaliňák. Dodal, že príklad efektívnej solidarity, ktorú aplikovalo Slovensko na pomoc so žiadateľmi o azyl v Rakúsku, sprevádzalo mnoho obáv, ale nakoniec z toho vzišiel úspešný projekt. Rakúsko podpísalo so Slovenskom v roku 2015 Memorandum o porozumení.povedal minister. Dodal, že za rok prešlo bránami zariadenia v Gabčíkove 1200 sýrskych žiadateľov o azyl v Rakúsku. Zdôraznil, že počas ich pobytu nenastal žiaden bezpečnostný incident a každému z nich bolo jasné, ako sa má správať a čo by nasledovalo v prípade porušenia pravidiel.vysvetlil Kaliňák. Za dôležité považuje najmä to, že všetci utečenci, ktorí prišli, ostali v Gabčíkove až do chvíle, pokiaľ sa o nich nerozhodlo v Rakúsku. Nenastal tak žiaden sekundárny pohyb, ktorý je podľa neho základným problémom relokácie.Do celého systému riešenia migračnej krízy však podľa Kaliňáka patrí okrem efektívnej solidarity aj zvýšená ochrana hraníc schengenu, vysielanie policajtov na pomoc tranzitným krajinám či poskytovanie finančných prostriedkov na pomoc migrantom za hranicami. Takýto systém je podľa neho