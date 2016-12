Tomáš vysvetlil, prečo zatiaľ nevstúpil do strany Smer-SD

Autor: SITA, dnes 12:30

Erik Tomáš cíti, že ako politik má viac možností veci ovplyvňovať, či dokonca meniť.

Poslanec za stranu Smer-SD Erik Tomáš. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Bývalý novinár, ktorý je od marca poslancom NR SR za Smer-SD, Erik Tomáš, zatiaľ do strany nevstúpil. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, jeho doterajšia profesionálna kariéra si vstup do strany nevyžadovala.V parlamente však pôsobí v poslaneckom klube Smeru.povedal s tým, že poukázal na príklady v parlamente.vyhlásil Tomáš.Erik Tomáš povedal, že je ťažké povedať, čo je zaujímavejšie, či byť politikom, alebo novinárom.povedal.Smer-SD má v parlamente aj ďalšieho poslanca, ktorý nie je členom strany. Farby Smeru obhajuje v NR SR Ľuboš Blaha, ktorý je piaty rok predsedom parlamentného výboru pre európske záležitosti. Do dnes do strany nevstúpilpovedal pre agentúru SITA pred časom Blaha. Na Smere sa mu páči, že nikto na neho netlačí, aby do strany vstúpil.