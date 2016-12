SaS čaká, že v roku 2017 sa konflikty na Slovensku vyostria

Autor: SITA, dnes 06:33

V roku 2017 budú Slovensko sužovať rovnaké problémy ako v roku 2016. Podľa SaS sa však zvýši intenzita konfliktov, ktoré ich neriešenie vyvoláva.

Zľava: Jana Kiššová a Richard Sulík zo strany SaS. Foto: archívne, SITA/Ján Slovák

Zotrvanie Roberta Kaliňáka bude katalyzátorom spoločenských konfliktov

Budú naďalej odborne fundovanou opozičnou silou

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Liberáli z opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdia, že reformy v školstve narazia na odpor časti učiteľov, ale aj úradníkov v rezorte školstva, ako aj na možnosti rozpočtu, ktoré sú a budú limitované aj finančnými transfermi "vopred vybraným" podnikateľom. Uvádza sa to v stanovisku strany SaS pod ktoré sa podpísali predseda SaS Richard Sulík, podpredsedovia Ľubomír Galko, Jana Kiššová a Jozef Mihál.," konštatujú v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.Zároveň liberáli vyjadrujú presvedčenie, že ak sa v oblasti zdravotníctva podarí nakupovať efektívnejšie, tak to bude najmä v dôsledku tlaku opozície, médií a verejnosti. Pri enormne vysokých stratách štátnych nemocníc a štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú vnútorné úspory absolútna nevyhnutnosť. V opačnom prípade zdravotníctvu hrozí kolaps. "," deklaruje vedenie SaS.Zotrvanie Roberta Kaliňáka v kresle ministra vnútra bude podľa predsedu a podpredsedov SaS pôsobiť na slovenskú spoločnosť ako jasný signál, že spravodlivosť, rovnosť pred zákonom a nezávislosť polície zostávajú nedosiahnuteľné méty. "," dodávajú v stanovisku s tým, že za týchto okolností bude pre demokratické sily v opozícii stále ťažšie obracať negatívnu spoločenskú energiu k zmenám, ktoré budú viesť k očiste verejného života v civilizovaných a demokratických mantineloch.Liberáli sa nazdávajú, že rok 2017 nebude ani rokom, v ktorom sa vláde podarí zaviesť do praxe projekt hodnoty za peniaze, teda analyticky dôslednú reflexiu vládnych investičných výdavkov. "," hovoria s tým, že v najbližšom roku by občania nemali čakať od vlády ani viac bezpečnosti, ani spravodlivejší sociálny," píše vedenie SaS a dodáva, že očakávaný vývoj na domácej politickej scéne znamená to, že Slovensko nečakajú pod vedením súčasnej vlády pozitívne vyhliadky.," uzatvárajú vo svojom stanovisku Sulík, Galko, Kiššová a Mihál.