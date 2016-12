Z premiérovho slovníka sa vytratí politická korektnosť

Autor: Radovan Pavlík, dnes 09:32

Poslanec za stranu Smer-SD Erik Tomáš. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Ťažká otázka. Obe profesie sú veľmi atraktívne, ale zároveň zodpovedné. Poviem to takto. Bez novinárskej kariéry by som nikdy nebol politikom, ale ako politik mám viac možností veci ovplyvňovať, či dokonca meniť.Výkon mandátu poslanca je slobodný, ale ja absolútne rešpektujem princíp straníckej disciplíny. Volič musí mať istotu v tom ako sa strana ako celok zachová pri rôznych vážnych otázkach. Inak by to bol chaos. Veď sa pozrime na príklady v parlamente. Sú tam strany bez štruktúr a jasnej programovej línie a prakticky každý deň v priamom prenose vidíme, aké negatívne javy to prináša. Pre niektorých voličov je to možno zábava, ale na konci dňa aj oni zistia, že z toho sa nenajedia.Moja doterajšia profesionálna kariéra si vstup do strany nevyžadovala.Jeden jediný prieskum ukázal v poslednom období pokles preferencii Smeru. Ďalšie tri naopak potvrdili, že preferencie sú stabilné. Mrzí má, že média venovali veľkú pozornosť prvému prieskumu, ale ďalším trom už len okrajovú. Čiže trend sa nepotvrdil, ale my sme sa samozrejme neuspokojili a ideme tvrdo pracovať ďalej.Uvedomujeme si, že Smer -SD je vo vláde dlho. Urobil aj chyby a navyše tu môže byť aj prirodzená únava materiálu. Som však presvedčený, že Smer - SD je základom politickej stability na Slovensku a stále ma čo ponúknuť. V novom roku prídeme s ďalším veľkým balíkom sociálnych opatrení. Bude to Rok akcie. Tešiť sa môžu mladé rodiny, dôchodcovia, či pracujúci ľudia.V politike je dlho a dlho je už aj lídrom. Môže si teda dovoliť pomenovávať veci otvorenejšie. Politická korektnosť sa z jeho slovníka bude vytrácať stále viac a viac. Máme pocit, akoby sme sa ocitli v mediálnom umelom svete, ktorý je však vzdialený od reality. Musíme ešte viac počúvať ľudí, pomenovávať veci pravými slovami a tomu prispôsobovať svoju politiku. Len tak sa vieme popasovať s vlnou extrémizmu, ktorá v poslednom období neuveriteľne mohutne.Diskutujeme prakticky každý deň. Asi poslednou väčšou akciou bolo nastavenie a prezentácia témy ochrannej ruky premiéra nad baníkmi po tom, čo opozičná SaS atakovala uhoľnú elektráreň v Novákoch. V predvianočnom období a medzi sviatkami logicky naše politické aktivity utlmujeme, aby sme verejnosti dopriali pokoj.Neuspokojil nie je správne slovo. Mám úctu k funkciám. Jednoducho som nedostal toľko priestoru, ako som si predstavoval. Minister je štatutár a ja jeho rozhodnutie rešpektujem. Na každom ministerstve je rozdelenie zodpovednosti odlišné, ale vždy závisí od vzájomnej dohody medzi ministrom a štátnymi tajomníkmi. A čo ďalej? Teraz sa chcem koncentrovať na súčasné pozície poslanca a poradcu premiéra pre média a uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Veľa bude závisieť aj od toho, ako sa bude dariť strane ako takej...