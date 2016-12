Azylová politika musí byť podľa ministra Kaliňáka prísna

Autor: SITA, dnes 14:04

Minister vnútra Robert Kaliňák. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Hoci migrantov nesmieme považovať len za čísla, na hraniciach je dôležité určiť už počas prvých 24 hodín, koľkí z nich nárok na azyl majú a koľkí nie. Agentúre SITA to povedal minister vnútra Robert Kaliňák.vysvetlil minister.Zo všetkých žiadateľov o azyl v Európe má podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka právo na azyl asi len desať percent, zvyšných 90 percent sú ľudia, ktorí do Európy prichádzajú za iným účelom.povedal Kaliňák. Tých 90 percent migrantov, ktorí podľa ministra vnútra prichádzajú do Európy, presne vie, kam smeruje, už keď sa vydáva na cestu.zdôraznil Kaliňák.Ich cieľom sú najmä Nemecko a Švédsko.povedal minister. Ich predstavou je podľa Kaliňáka len ich cieľová krajina, preto ich žiadna iná, cez ktorú prechádzajú, nemôže zastaviť.Riešením migračnej krízy preto nie je podľa ministra vnútra ich relokácia. Ako príklad uviedol neúspešnú relokáciu migrantov z Grécka do Luxemburska.povedal šéf rezortu vnútra.Za nepochopenie azylovej politiky považuje udeľovanie azylu ľuďom z krajín, ktoré sú za normálnych okolností bezpečné, napríklad Pakistan, Afganistan a Bangladéš. Zdôraznil, že azyl bol vymyslený pre tých, ktorí sú prenasledovaní a utekajú pred vojnou.zdôraznil minister.Európa sa podľa Kaliňáka musí začať správať ako veľmoc. Buď pomôže vnútornému rozvoju tých krajín, z ktorých ľudia utekajú bez nároku na azyl, alebo môže Európa očakávať katastrofu.dodal Kaliňák s tým, že je to dokonca proti pravidlám celej integrácie.Východiskom pre týchto ľudí podľa neho nie je priviesť ich všetkých do Európy.povedal Kaliňák.Prijímanie ľudí, ktorí sa do Európy dostanú napríklad cez Stredozemné more, preto musí podľa jeho slov skončiť čo najskôr.dodal Kaliňák.Na prvom mieste musí byť podľa ministra vnútra bezpečnosť občanov Slovenska či Európskej únie.dodal.

Podľa dostupných údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vzrástol počet medzinárodných migrantov zo 152 miliónov v roku 1990 na 244 miliónov osôb v súčasnosti. Spolu s počtom 38,2 milióna vnútorných vysídlencov žije na svete 59,5 milióna utečencov a žiadateľov o azyl. Viac ako polovica utečencov pochádza zo Sýrie, Afganistanu a Somálska.



Podľa výsledkov európskeho štatistického úradu (Eurostat) požiadalo v roku 2015 o azyl v Európe 1,2 milióna ľudí. Najviac ich bolo zo Sýrie, Afganistanu a Iraku. Podľa údajov z Ministerstva vnútra SR požiadalo na Slovensku o azyl od roku 2015 až do súčasnosti 457 ľudí, získalo ho 172 z nich.