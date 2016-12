Nicholsonová: V parlamente ma chceli odvolať, no báli sa

Autor: SITA, dnes 17:49

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Jediná opozičná podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová po "letnej kauze", keď podľa predsedu a dvoch podpredsedov NR SR z vládnej koalície otvorila schôdzu v rozpore s rokovacím poriadkom, zmenila k vedeniu postoj.Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, spoluprácu s predsedom Andrejom Dankom (SNS), podpredsedami Martinom Glváčom (Smer-SD), Andrejom Hrnčiarom (Most-Híd) a Bélom Bugárom (Most-Híd) obmedzili na komunikáciu o vedení a predávaní si schôdze.povedala s tým, že kamaráti nie sú.dodala.Ako zdôraznila, fakt, že sa pri nástupe na miesto podpredsedníčky vzdala limuzíny, neľutuje.povedala. Okrem služobného auta má ako podpredsedníčka parlamentu nárok aj na služobný telefón.dodala.Ako Ďuriš Nicholsonová povedala, ak by ju predsa len z postu podpredsedu NR SR odvolali, vybrali by ako náhradníka niekoho reprezentatívneho,. Za najväčšie pozitívum svojej funkcie považuje to, že v súlade s rokovacím poriadkom môžem kedykoľvek vstúpiť do rozpravy.uzavrela.