Polícia radí, ako bezpečne používať pyrotechniku

Foto: SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Počas osláv Silvestra a príchodu Nového roku manipuluje veľa ľudí so zábavnou pyrotechnikou, pričom často v tejto súvislosti dochádza k nešťastiam.Ako agentúru SITA informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobaník, polícia v tomto prípade neodporúča riskovať.skonštatoval.Predovšetkým deti treba podľa polície poučiť ako bezpečne narábať so zábavnou pyrotechnikou.povedal Džobaník s tým, že na najrozšírenejšom druhu zábavnej pyrotechnikyje označenieuviedol Džobaník.Deti a mládež do 18 rokov môžu podľa polície používať len pyrotechniku I. triedy, teda prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, lietajúce motýle, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky alebo vystreľovacie konfety.upozorňuje Džobaník.Výrobky zábavnej pyrotechniky by sa podľa neho nemali strkať do vreciek odevov.vysvetlil Džobaník.Polícia tiež pripomína, že nie je vhodné približovať sa k nevybuchnutým raketám a pokúšať sa ich opätovne odpáliť.dodal Džobaník.