Bol to turbulentný rok, zhodnotil Bugár a vysvetlil prečo

Autor: SITA, dnes 07:12

Podľa lídra strany Most-Híd Bélu Bugára systém zmien svedčí o tom, že vznik viacčlennej koalície osožil.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Rok 2016 bol podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára turbulentný, čoho príčinou boli parlamentné voľby, ktoré priniesli obrovské prekvapenia. Ako povedal Bugár v rozhovore pre agentúru SITA, spôsob hľadania alternatív novej vlády, vznik koalície a tvrdosť útokov strany Sloboda a Solidarita a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti svedčili o tom, že to nebude jednoduché.vyhlásil Bugár s tým, že po voľbách sa začali vyťahovať staré kauzy, pričom sa politici stavali do úlohy vyšetrovateľov, prokurátorov i sudcov.povedal.Nová vláda začala podľa Bugára pomaly napĺňať programové vyhlásenie. Predložila návrhy zákonov, ktoré vyplývajú z programu vlády.povedal. Mostu-Híd sa podľa Bugára podarilo presadiť zvýšenie nezdaniteľnej časti z príjmu pre živnostníkov. Strana sa zameral aj na menšinové otázky.vymenoval Bugár, podľa ktorého to všetko svedčí o tom, že vládny program a predvolebné sľuby Mostu-Híd sa plnia.dodal.