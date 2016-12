Nebolo to len o hokeji...

Autor: WBN/PR, dnes 10:33

V roku 2016 Gladiátori spoločne darovali krv, niektorí úspešne ukončili štúdium

Kalendárny rok 2016 odštartovali Gladiátori, ale i celá EUHL (Európska univerzitná hokejová liga), reprezentačným zápasom proti výberu spoza oceánu. Súčasťou európskeho celku nebola len pätica trenčianskych hráčov Juraj Gašparovič, Filip Okuliar, Juraj Zemko, Petr Vaněk a David Jankových, ale aj ich kouč Marián Smerčiak, ktorému patrila pozícia asistenta hlavného trénera. Po návrate do súťažných zápasov v rámci EUHL odštartovali Gladiátori šnúru víťazstiev, ktorá im zabezpečila účasť v play-off, a v ktorej zdolali okrem iných aj trojnásobného majstra UK Praha. Rozhodne pamätný je i domáci zápas proti HK Slávia STU Bratislava, v ktorom brankár Gašparovič nastúpil ako hráč a hneď vo svojom prvom striedaní prekonal súperovho gólmana. V tom istom zápase zaznamenal Petr Vaněk hetrik, pričom tretí gól strelil v početnom oslabení o dvoch hráčov.Po sezóne, ktorá pre Gladiátorov skončila už vo štvrťfinále, sa hráči ani zďaleka nerozpŕchli od seba. Ba práve naopak – spoločne sa rozhodli darovať krv na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, neskôr navštívili materskú školu v Trenčíne, kde deťom venovali nielen slová o potrebe vzdelávania a pohybu súčasne, ale tiež niekoľko darčekov. Naopak Gladiátorom prišiel akýsi darček až z ďalekej Ázie. Vďaka punk-rockovej čínskej kapele Demerit sa o nich dozvedeli až na ďalekom východe a teda trenčianske univerzitné mužstvo si získava svojich priaznivcov naozaj po celom svete.Mimohokejové úspechy sa dostavili v júni, keď bol Petr Vaněk vyhlásený ako súčasť All-stars tímu a gladiátorská novinárka Janka Danková bola ocenená za mediálny rozvoj EUHL na nadnárodnej úrovni. Keďže myšlienka celej ligy je klásť rovnaký dôraz na vzdelanie ako i na šport, úspechy sa dostavili i v edukačnej oblasti. Pätica hráčov (B.S.B.A. Erik Borbély, Bc. Juraj Gašparovič, Bc. Martin Babják, Bc. Tomáš Kandráč, Ing. Miroslav Uhlík) si pripísala pred meno akademický titul a k absolventom sa pridala i vtedajšia kustódka tímu Bc. Diana Pápešová.Počas letných mesiacov sa trénerom a realizačnému tímu podarilo vyskladať káder do súčasnej sezóny, v ktorom figurujú hráči až šiestich národností (SVK, ČR, BG, ITA, RUS, USA). Vďaka univerzitnému celku, ktorý spadá pod Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčína a Vysokú školu manažmentu/City University of Seattle v Trenčíne, tak spoločne hrávajú a trénujú študenti z viacerých nielen krajín, ale i kontinentov. V októbri títo bojovníci odštartovali v poradí už štvrtú sezónu EUHL, pričom niektorí z nich sa zúčastnili i Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky 2016, na ktorom získali striebro. Odhodlanie a bojovnosť trenčianskych Gladiátorov si všimol i tréner reprezentačného výberu, do širšej nominácie sa rozhodol pre troch z nich. Do finálneho kádra sa ale podarilo prebojovať len Adamovi Haščičovi, ktorý už 4.1.2017 nastúpi v zápase proti celku ACHA (American Collegiate Hockey Association). Koniec kalendárneho roka a s ním aj spojené vianočné tréningy priniesli so sebou akúsi vianočnú návštevu – tréningov sa totiž aktívne zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a týmto svojím činom dal patrične najavo svoje sympatie k univerzitnému hokeju.autor: Janka Danková