Pre vtáčiu chrípku prijímajú v Bratislave opatrenia

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - V súvislosti s potvrdením prvého ohniska vtáčej chrípky na Slovensku, v bratislavskej mestskej časti Dúbravka, prijímajú mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy opatrenia. Pre vysoko patogénnu aviárnu influenzu subtypu H5, ktorú zistili v domácom drobnochove hydiny, nariaďujú v Dúbravke všetkým vlastníkom a chovateľom hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí oznámiť súpis chovaných zvierat.Ľudia môžu do 2. januára poslať e-mail na adresu info@dubravka.sk alebo telefonovať na čísla 02/ 69 202501 a 0905 816 202, prípadne môžu prísť osobne na miestny úrad na Žatevnej 2. Samospráva vydala aj nariadenie zabezpečiť chov hydiny, holubov a vtákov v uzavretých priestoroch. O opatreniach informuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke.V mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves musia do 2. januára vlastníci a chovatelia hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí oznámiť chované zvieratá miestnemu úradu.Súpis chovaných zvierat možno poslať e-mailom na adresu mudnv@mudnv.sk alebo na tel. č.: 02/ 602 014 00, osobne na kontaktnom pracovisku Novoveská 17/A. Do 2. januára chcú zoznam chovaných vtákov aj v mestskej časti Bratislava - Lamač, oznámiť to treba miestnemu úradu e-mailom: sekretariat@lamac.sk, telefonicky na číslach +421 905 789 304, 02/64 78 00 65 alebo osobne v pracovnej dobe na miestny úrad na Malokarpatskom námestí č. 9.Do druhého januárového dňa chcú súpis aj na miestnom úrade Bratislava - Devín, kontaktovať ich možno e-mailom na adrese starostka@devin.sk, prípadne krempasky@devin.sk. Ľudia môžu aj telefonovať na čísla 02/ 6020 2514, 02/6020 2511, nahlasovať vtáky možno aj osobne na miestnom úrade, Kremeľská 39.Opatrenia prijíma aj Petržalka, chovatelia vtáctva majú posielať súpis do 3. januára.informovala agentúru SITA Michaela Platznerová z petržalského miestneho úradu.Do 3. januára majú písomne chovanie hydiny, holubov a vtákov oznámiť aj obyvatelia bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. V prípade, že vtáctvo vykazuje príznaky choroby, sú to chovatelia povinní okamžite oznámiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe na čísla 02/644 612 07 alebo 02/644 612 09.Chovatelia zároveň musia zabezpečiť chov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby neprišli do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Majitelia sú tiež povinní prijať opatrenia, ktoré minimalizujú počet ľudí prichádzajúcich do styku s chovaným vtáctvom.Nákupcom nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa nakupovanie akejkoľvek hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestňovať do vopred vyčistených a vydezinfikovaných priestorov. Zároveň zakázala presuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov, manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom z chovov vtáctva bez povolenia a zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.