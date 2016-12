Od Ladislava Bašternáka žiadajú informácie o jeho majetku

Autor: SITA, dnes 14:28

Opletačky so zákonom začal mať Bašternák po tom, ako Finančná správa nadobudla podozrenie, že sumu 12 miliónov eur mohol zaplatiť len naoko, aby získal späť daňovú vratku dva milióny eur.

Foto: ilustračné, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Podnikateľa Ladislava Bašternáka začala prešetrovať bratislavská okresná prokuratúra. Informáciu potvrdili Novému Času.Ako sa uvádza na portáli tohto denníka, od kontroverzného biznismena, ktorý obchodoval aj s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, žiada prokuratúra dokumenty, akým spôsobom prišiel k obrovským peniazom. Podľa vlastných slov zaplatil ešte v roku 2012 dvanásť miliónov eur v hotovosti za sedem bytov v Bratislave, čo sa kompetentným nepozdáva.Denník v sobotu zverejnenom článku pripomína, že opletačky so zákonom začal mať Bašternák po tom, ako Finančná správa nadobudla podozrenie, že sumu 12 miliónov eur mohol zaplatiť len naoko, aby získal späť daňovú vratku dva milióny eur. Vo veci aj naďalej prebieha vyšetrovanie hlavne jeho bývalej firmy. Okrem toho sa však polícia a prokuratúra zaujíma aj o samotných 12 miliónov eur, ktoré Bašternák zaplatil za byty v roku 2012 v hotovosti. Prešetrujú to, či vôbec tieto peniaze ako podnikateľ zarobil a či nie je jeho majetok nelegálny.uviedol pre Nový čas hovorca prokuratúry Michal Šúrek.Po prešetrení a dodaní podkladov od Bašternáka sa celý prípad môže dostať na súd. Ak podnikateľ nebude vedieť preukázať to, že majetok nadobudol legálnou cestou, tak ten môže prepadnúť štátu.reagoval na otázky denníka Bašternák.