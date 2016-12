Obrazom: Bratislava vítala nový rok ohňostrojom nad Dunajom

Autor: SITA, dnes 01:45

Ohňostroj nad Dunajom v rámci osláv Nového roka 2017. Bratislava, 1. január 2017. Foto: SITA/Marek Mrviš

Obrazom: Vítanie nového roka v Bratislave

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - V hlavnom meste vítalo Nový rok 2017 niekoľko tisíc Bratislavčanov i návštevníkov zo zahraničia. Na Námestí Ľudovíta Štúra, kde o polnoci odpálili novoročný ohňostroj, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal rok 2017 privítal slovami, že obyvatelia mesta majú čo oslavovať.Zároveň dodal, že v rovnakej miere to bude hlavné mesto potrebovať aj v roku 2017. Novým predsavzatím bratislavského primátora do Nového roka je budúce financovanie hlavného mesta a najmä investovanie peňazí do infraštruktúry a rekonštrukcie miestnych komunikácií.Silvestrovské oslavy v hlavnom meste sa prebiehali na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste. Novinkou bola aj svetelná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá odrátavala záverečné sekundy starého roka. Na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom námestí sa o zábavu postarali hudba i moderátor, vystúpili i Cigánski diabli, diskotéka pod holým nebom bude do rána. Počas silvestrovskej noci boli návštevníkom k dispozícii stánky s občerstvením. Fungovalo aj klzisko, na ktorom sa dalo korčuľovať do 01:00 Nového roka.