Hasiči na Silvestra zasahovali 147-krát, horeli aj balkóny

Autor: SITA, dnes 14:01, aktualizované: dnes 14:38

Silvestrovský požiar s najvyššou materiálnou škodou predbežne vyčíslenou na 30-tisíc eur vznikol pred štvrtou hodinou ráno na ceste na Kamzík v Bratislave.

Hasiči mali aj na Silvestra plné ruky práce. Foto: ilustračné, SITA/Radoslav Maťaš

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí hasiči zasahovali počas silvestrovských osláv (od 31. decembra do siedmej hodiny rána 1. januára) pri 147 udalostiach. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z Hasičského a záchranného zboru, hasiči zasahovali pri 85 požiaroch, pričom 45 z nich spôsobili ľudia používaním zábavnej pyrotechniky.Pyrotechnika najčastejšie spôsobila požiare kontajnerov, suchého lístia a stromov, šopy a v dvoch prípadoch išlo o požiare na balkónoch. Najviac zásahov po neodbornej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou evidovali v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Hasiči pomáhali aj pri 61 technických udalostiach, z toho bolo 26 dopravných nehôd. Absolvovali aj jeden ekologický výjazd.Silvestrovský požiar s najvyššou materiálnou škodou predbežne vyčíslenou na 30-tisíc eur vznikol pred štvrtou hodinou ráno v Bratislave cestou na Kamzík. Hasiči museli na likvidáciu plameňov použiť dva C prúdy. Pre hustý dym museli pracovať v autonómnych dýchacích prístrojoch. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pár minút po polnoci vypukol požiar prístavby hospodárskej budovy v Ostraticiach v okrese Partizánske.Hasiči z Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou a dobrovoľní hasiči z obcí Veľké Hoste, Čereňany a Žitná - Radiša zasahovali pri požiari piatimi C prúdmi a dvoma vysokotlakovými prúdmi. Hasiči museli popritom rozobrať konštrukciu stavby a rozhrabať balíky sena. Požiar pravdepodobne spôsobila zábavná pyrotechnika. Výška škody bola predbežne odhadnutá na 20-tisíc eur.K požiaru chatky v katastri obce Dubník v okrese Nové Zámky zavolali hasičov pred štvrtou hodinou ráno. Hasiči z Nových Zámkou zasahovali tromi vysokotlakovými prúdmi, pritom museli rozoberať strešnú konštrukciu. Následkom požiaru vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10 000 eur. Príčinu vzniku požiaru stále zisťujú.K vážnejšej dopravnej nehode v Petržalke vyslali bratislavských hasičov krátko po druhej hodine ráno. Zranili sa pri nej dve osoby, pričom jedného museli hasiči z havarovaného vozidla vyslobodzovať hydraulickým zariadením. Po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci odovzdali zranených do opatery zdravotníkov. Na havarovanom vozidle urobili protipožiarne opatrenia.