Kiska: SR zmeníme, keď nám bude záležať na tom, ako žijeme

Autor: SITA, dnes 16:49

Slovensko a Slováci podľa prezidenta Andreja Kisku majú na to, aby sa to podarilo.

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Tvrdiť, že každý Róm je príživník alebo že každý moslim potenciálny terorista je hlúpe a nepravdivé. Vo svojom novoročnom príhovore v RTVS to povedal prezident SR Andrej Kiska.povedal Kiska.zdôraznil prezident. Slovensko a Slováci podľa neho majú na to, aby sa to podarilo.Predchádzajúci rok podľa neho naplno otvoril otázky, ktoré už nebude môcť Slovensko ani Európa obísť alebo zahovoriť, ale budú na ne musieť odpovedať. Ako príklad uviedol správanie mladých ľudí na internete a sociálnych sieťach, ktoré je plné prejavov nenávisti, urážok a vulgárnosti.povedal Kiska a dodal, že vyvolávať nenávisť a zlobu voči celým skupinám ľudí, národom, národnostiam a náboženstvám alebo o nich tvrdiť, že sú menejcenné, sa musí stať pre každého slušného človeka neprípustné a netolerovateľné.povedal Kiska. Nesmieme podľa neho dovoliť, aby pocity strachu prekonal hnev a nenávisť.zdôraznil prezident. Občanov vyzval, aby ukázali silu slušnosti medzi sebou v každodennom živote, ale aj na internete a sociálnych sieťach.Zároveň ich požiadal, aby rovnaké nároky uplatňovali aj na politikov.uviedol prezident s tým, že slušnosti, ľudskosti, tolerancii a kultúrnosti nesmieme vtlačiť nálepku nejakej politickej korektnosti.dodal Kiska.Zdôraznil, že na Slovensku trvá už veľmi dlho neudržateľná situácia, ktorou je neochota štátu bojovať s korupciou. Vyzýva preto k nastoleniu rovnosti pred zákonom za závažné problémy.uviedol Kiska.Prezident tiež povedal, že hoci je Slovensko na tom na začiatku roku 2017 ekonomicky veľmi dobre, otázkou podľa neho zostáva, či dokážeme svoju dobrú pozíciu a niektoré výsledky, najmä klesajúcu nezamestnanosť a ekonomický rast, posunúť do lepších služieb štátu a postupne aj do vyššej kvality života.uviedol Kiska.Novú reformu považuje za dobrý plán na to, aby sa Slovensko krok za krokom prispôsobilo novej dobe. Kiska sa vyjadril aj k téme zdravotníctva, keď povedal, že tento rok rovnako ukáže, či súčasný minister zdravotníctva a vláda dokážu dobehnúť projekty, ktoré predchádzajúce vlády rokmi zanedbali. Od ministerstva zdravotníctva vyžaduje najmä odpoveď na otázku, na akom mieste, v akom čase a v akom rozsahu má občan právo - kdekoľvek žije - na kvalitnú zdravotnú starostlivosť zo svojho poistenia.Rok 2017 bude podľa Kisku aj odpoveďou na otázku, či jedinou a hlavnou odpoveďou štátu na problémy sociálne odkázaných rómskych občanov bude iba represia alebo demonštrácia sily.zdôraznil prezident. Kiska tiež skonštatoval, že slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sme zvládli so cťou a na vysokej úrovni.Slovenským občanom zaprial v novom roku veľa lásky, porozumenia a priateľstva.povedal prezident. Zdôraznil, že prejaviť by ju Slováci mali aj tým ľuďom, ktorým ju osud nedoprial v takej miere ako väčšine obyvateľov.dodal Kiska. Občanom zagratuloval aj k 24. výročiu štátneho sviatku – vzniku samostatnej Slovenskej republiky.