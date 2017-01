Prečítajte si novoročný prejav prezidenta Andreja Kisku

Autor: SITA, dnes 16:13

Nielen demokracia, ale spoločnosť ako taká, sa podľa prezidenta Andreja Kisku rozpadne, ak sa prestaneme navzájom rešpektovať.

Prezident SR Andrej Kiska Foto: archívne, SITA/Katarína Acél - Gáliková

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Kancelária prezidenta Slovenskej republiky zverejnila novoročný prejav prezidenta SR: