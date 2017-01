Aj 575 eur má presvedčiť ľudí na dobrovoľnú vojenskú službu

Autor: SITA, dnes 07:12

Dobrovoľná vojenská služba bude atraktívnejšia, po novom by sa mal zvýšiť finančný príspevok a skráti sa aj trvanie výcviku.

Trvanie výcviku by sa malo skrátiť z 12 na 11 týždňov. Foto: ilustračné, SITA/Jakub Julény

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Dobrovoľní vojaci budú v roku 2017 cvičiť za lepších podmienok, rezort obrany už posunul novelu upravujúcu podmienky na pripomienkovanie. Informovala o tom agentúru SITA hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Rezort obrany chce projekt skvalitniť a ďalších dobrovoľných vojakov vycvičiť v budúcom roku už za lepších podmienok. Po novom by sa mal zvýšiť finančný príspevok o približne 200 eur na sumu 575 eur, trvanie výcviku by sa malo skrátiť z 12 na 11 týždňov a absolventi by mali mať v prípade záujmu jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom.Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, do ktorej bolo zapracované aj jeho hodnotenie z pohľadu prvých úspešných absolventov.verí minister obrany Peter Gajdoš.S výcvikom ďalších dobrovoľných vojakov rezort obrany začne ihneď po nadobudnutí účinnosti novely zákona.zdôraznil s tým, že rezort obrany chce ročne vycvičiť približne 150 dobrovoľných vojakov.Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je podľa Capákovej určený pre ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.V rámci výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy. Zároveň tiež dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Počas odborného výcviku získa absolvent vedomosti z jednej z odborností strelec, ženista, odmorovač a spojár, dodala.Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Pôvodne sa počítalo s tým, že v roku 2016 by malo dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvovať maximálne 150 občanov.Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh. Časť z nich sa chystá nastúpiť do ozbrojených síl ako profesionáli. Minister priznal, že by privítali viac záujemcov, ale projekt nepovažuje za neúspech. Išlo o pilotný projekt, potrebovali sme ho otestovať a to sa podarilo, zdôraznil v minulosti.Ministerstvo obrany si v súvislosti s týmto projektom dalo urobiť prieskum, ktorý na prelome októbra a novembra na reprezentatívnej vzorke 1247 respondentov robila agentúra Focus.Obyvatelia Slovenska považujú dobrovoľnú vojenskú prípravu za významnú formu prípravy obyvateľstva na obranu vlasti. Až 72,4 percenta opýtaných považuje za dôležité, aby táto forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov pokračovala aj v budúcnosti.V súvislosti so zvyšovaním obranyschopnosti štátu viac ako polovica respondentov výskumu (56,3 %) pokladá za dôležité, aby dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvoval každý zdravý mladý človek. Výskum mapoval aj možný záujem o zapojenie sa do projektu.Z mladej generácie vo veku od 18 do 35 rokov by sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy zapojila menej ako pätina opýtaných (18,3 %), nezáujem prejavilo 76,8 percenta respondentov a nerozhodnutých bolo päť percent opýtaných.