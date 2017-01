Vianočné stromčeky budú v Bratislave odvážať od 9. januára

Autor: SITA, dnes 07:24

Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Vianočné stromčeky budú v hlavnom meste SR Bratislave zbierať a odvážať od 9. januára do 28. februára 2017. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beata Humeníková, stromčeky treba ukladať najbližšie ku kontajnerom.Ľudia však môžu priviezť stromček aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2.spomenula hovorkyňa.OLO počas celého roka odváža odpad od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku, Nového roka a Veľkonočného pondelka. Počas vianočných sviatkov, od soboty 24. decembra do pondelka 26. decembra, tak budú meste odvážať odpad podľa platného harmonogramu. V nedeľu 1. januára odpad odvážať nebudú.Zberný dvor a Spaľovňa budú počas sviatkov zatvorené v termínoch od 24. do 26. decembra, 1. januára 2017 a 6. januára 2017. Oddelenie služieb zákazníkom bude 24. a 25. decembra i 1. januára zatvorené, v pondelok 26. decembra a v piatok 6. januára bude dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 od 7:00 do 13:00.