Hnutie Sme rodina nie je žalobaba, tvrdí Boris Kollár

Autor: SITA, dnes 12:03

Boris Kollár okrem iného prezradil, prečo vstúpil do politiky.

Líder hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina nie je podľa jej predsedu Borisa Kollára typ politickej strany, ktorá si založí svoju politiku na heslách:Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, nehovorí, že to netreba, ale jeho strana nie je žalobaba.povedal.Sme rodina podľa Kollára ľuďom pred voľbami niečo sľúbila a teraz to napĺňa.vyhlásil.Kollár vstúpil do politiky, pretože na Slovensku niečo nefunguje.zdôraznil.