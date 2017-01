Kaliňák: Inšpekcie v rómskych komunitách sú prospešné

Autor: SITA, dnes 16:58

Minister vnútra Robert Kaliňák. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Návrh zvýšiť nezávislosť policajnej inšpekcie v mestách a obciach s marginalizovaným rómskym obyvateľstvom súvisí podľa ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka najmä s tým, že hoci v mnohých oblastiach bezpečnosti bolo ministerstvo pod jeho vedením úspešné, niektoré oblasti sa zhoršili.Ako pre agentúru SITA povedal sám minister Kaliňák, k týmto oblastiam patrí práca so sociálne vylúčenými komunitami, predovšetkým s marginalizovaným rómskym obyvateľstvom. Minister Kaliňák to ohlásil už na sneme Smeru-SD 10. decembra minulého roka. Vypracovať tento návrh chce rezort vnútra aj legislatívne.povedal Kaliňák.Dodal, že takéto úpravy realizoval z postu ministra vnútra už niekoľkokrát a vždy mali svoj význam.uviedol. Chystá tri základné opatrenia, ktoré chce v tejto oblasti v najbližšom období aplikovať cieleným mikromanažmentom. Kaliňák chce, aby sa zvýšil a tiež upravil výkon policajnej služby v týchto lokalitách. Pri sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencii kriminality v marginalizovaných osadách chce rezort vnútra spolupracovať aj so starostami najproblematickejších obcí.Riešiť by mali policajti najmä útoky vo vnútri komunity, bitky a násilnosti, ale aj napadnutia medzi majoritou a rómskou minoritou. Minister chce, aby na tých obvodných oddeleniach, ktoré majú vo svojich portfóliách jednotlivé sociálne vylúčené spoločenstvá, pracoval rómsky špecialista, na ktorého sa budú môcť obrátiť ľudia z majority, ale aj tí z vylúčeného spoločenstva. V súčasnosti pracuje na Slovensku 283 takto špeciálne vyškolených policajtov.zdôraznil Kaliňák.Zmeny čakajú v roku 2017 aj Národnú kriminálnu agentúru, ktorá bojuje s najzávažnejšími druhmi trestnej činnosti. Minister sa chystá zriadiť novú národnú jednotku boja proti terorizmu a extrémizmu.povedal šéf rezortu vnútra. Jednotka bude slúžiť na potláčanie zárodkov všetkých foriem extrémizmu.