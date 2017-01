Pozrite sa na najväčšie úspechy slovenského predsedníctva

Autor: SITA, dnes 17:36

Slovensko predsedalo Rade Európskej únie po prvýkrát v histórii. Prebrali sme ho od Holandska a odovzdali Malte. Kým bolo v rukách Slovákov, dosiahlo viacero úspechov.

Zľava: Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok, predseda vlády SR Robert Fico, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Stano počas tlačovej konferencie na tému Zhodnotenie predsedníctva SR v Rade EÚ, ktoré od včera prebrala od Slovenska Malta. Bratislava, 2. január 2017. Foto: Foto: SITA/Marek Mrviš

Vysokorýchlostný internet pre celú EÚ

Nákupy už aj zo zahraničných internetových obchodov

Úspechom je aj zmena pohľadu na migráciu

Lajčák ocenil aj vízovú liberalizáciu

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie dosiahlo pre občanov konkrétne výsledky, ktoré by bez EÚ neboli možné. Ako na pondelňajšej tlačovej besede uviedol splnomocnenec vlády pre predsedníctvo a štátny tajomník MZV Ivan Korčok, tých konkrétnych výsledkov bolo minimálne desať.Premiér Robert Fico uviedol, že SK PRES bolo úspešné nielen podľa neho, ale najmä podľa zahraničných partnerov, najvyšších predstaviteľov európskych inštitúcií, ale aj zahraničných médií. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák dodal, že SK PRES bolo profesionálne pripravené aj odvedené a Slovensko bolo vnímané ako nestranný sprostredkovateľ.Prvým konkrétnym výsledkom podľa Korčoka je, že od júla končia v EÚ roamingové poplatky. Druhý výsledok sa týka rozpočtu EÚ, kde sa Slovensku podarilo vybojovať na tohtoročný rozpočet pre farmárov a producentov mlieka dodatočných 500 miliónov.vysvetlil Korčok s tým, že tento návrh bol v Rade niekoľko rokov blokovaný.Štvrtým bodom je dohoda o frekvenčnom pásme.informoval Korčok.Pokiaľ ide o digitálnu ekonomiku, ktorá je podľa Korčoka mimoriadne dôležitá pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť, po rokoch sa SK PRES podarilo dosiahnuť dohodu o odstránení geografického blokovania. Ide o to, že občania EÚ budú môcť nakupovať aj v internetových obchodoch zo zahraničia alebo v zahraničí, čo v niektorých prípadoch nebolo možné.Šiestym úspechom je modernizácia obchodných nástrojov, za čím je to, že EÚ sa dokáže lepšie brániť dumpingovým dovozom napríklad v oceliarskom priemysle. Ďalším úspechom je podľa neho to, že kohézna politika ostáva najdôležitejším investičným nástrojom EÚ. Korčok ocenil aj úspechy v oblasti revízie rozpočtu do konca roka 2020.povedal Korčok. Desiatym úspechom je podľa neho to, že v energetickej únii sa zásadným spôsobom podarilo potlačiť dopredu legislatívu, ktorá zabezpečí bezpečnosť dodávok plynu.dodal Korčok.Podľa premiéra Fica je úspechom to, že sa lídrom na summite v Bratislave podarilo dohodnúť sa na Bratislavskom procese.povedal v pondelok Fico.Za druhý obrovský úspech považuje posun o tom, ako sa pozerá na migráciu a jej riešenia.povedal a poďakoval sa Lajčákovi, Korčokovi aj stálemu predstaviteľovi Slovenska pri EÚ Petrovi Javorčíkovi, ktorí na koncepte efektívnej solidarity pracovali. Zároveň vyjadril presvedčenie, že Malta, ktorá Rade EÚ od 1. januára predsedá, bude v tomto koncepte pokračovať ďalej.Fico takisto vyzdvihol, že Európskej únii sa podarilo ratifikovať klimatickú Parížsku dohodu, čím Únia dokázala, že nie je iba formálnym lídrom, ale skutočným a určuje tempo, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Okrem toho predseda vlády za úspech považuje podpis obchodnej a investičnej dohody s Kanadou (CETA), spustenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a s tým súvisiacu ochranu schengenských hraníc.Minister Lajčák ocenil aj pokrok, pokiaľ ide o vízovú liberalizáciu s Gruzínskom a Ukrajinou. Pripomenul, že SK PRES bolo zároveňpre našich diplomatov a úradníkov, ktorí nazbierali skúsenosti, ktoré budú môcť využiť aj v budúcnosti.Slovensko po prvýkrát v histórii predsedalo Rade Európskej únie od 1. júla 2016 do konca roka. Predsedníctvo sme prebrali od Holandska a odovzdali sme ho Malte. Úlohou predsedníckej krajiny je hľadať kompromisy medzi 28 členskými krajinami EÚ, ale aj medzi Radou, Komisiou a Európskym parlamentom. Rozpočet na SK PRES bol pôvodne 70 miliónov eur, napokon sme podľa Fica minuli 55 až 56 miliónov.