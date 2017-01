Nicholsonová verí, že Slovensko čakajú predčasné voľby

Autor: SITA, dnes 06:33

SaS a Andrej Kiska sú podľa podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej jediné svetlé body na konci tunela.

Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Tajne dúfam, že predčasné parlamentné voľby budú. Povedala v rozhovore pre agentúru SITA podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).uviedla s tým, že otázkou je, ako a s kým by SaS vytvorila vládu.Podľa nej má strana Sloboda a Solidarita výborný program a má priestor rásť.. Podľa nej hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) doviedlo do parlamentu vzdelaných ľudí.uviedla.Medializovanú novovznikajúcu stranu Progresívne Slovensko podnikateľa Ivana Štefunka, ktorej súčasťou by mal byť súčasný prezident Andrej Kiska, Nicholsonová vníma akododala s tým, že spolu by boli schopní zostavovať vládu.uzavrela.