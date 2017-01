Kaliňákovo ministerstvo chce zakúpiť špeciálne lietadlo

Autor: SITA, dnes 13:41

Na kúpu lietadla vyčlenilo ministerstvo vnútra 2 146 828 eur.

Miinister vnútra Robert Kaliňák. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo vnútra plánuje zakúpiť špeciálne lietadlo slúžiace na dlhodobý vzdušný monitoring. Ako sa uvádza v súťažných podkladoch zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, využívané má byť aj na monitoring v rámci prevencie vzniku požiarov pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Vo vzduchu by preto lietadlo malo vydržať viac ako päť hodín s minimálnym doletom 1100 kilometrov.Pre potreby monitoringu tiež ministerstvo požaduje dvojmotorové lietadlo vybaviť kamerovým systémom s možnosťou online prenosu dát. Stroj by mal byť podľa požiadaviek rezortu schopný prevádzky zo spevnených aj nespevnených vzletových a pristávacích plôch. Na kúpu lietadla bola podľa dokumentu vyčlenená suma 2 146 828 eur. Záujemcovia môžu rezortu predkladať ponuky do ôsmeho februára.