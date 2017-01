Fico: Lajčákovo pôsobenie v OSN môže pomôcť našej diplomacii

Autor: SITA, dnes 08:49

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude od septembra 2017 do septembra 2018 šéfom 72. Valného zhromaždenia OSN.

Predseda vlády Robert Fico minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: archívne, SITA/Ján Slovák

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Slovensko sa vďaka kandidatúre ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na post generálneho tajomníka OSN pozitívne zviditeľnilo a je správne na túto prácu nadviazať tým, že minister bude zastávať post predsedu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Povedal to predseda vlády Robert Fico s tým, že Lajčák má jeho osobnú podporu, ale aj podporu celej vlády.povedal Fico na Lajčákovu adresu s tým, že ide o tak významnú pozíciu, že stojí za to vynaložiť na to energiu, aj keď to nebude jednoduché.Lajčák pripomenul, že to bude prvé Valné zhromaždenie pre nového generálneho tajomníka Antonia Guterresa, nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj nového francúzskeho prezidenta a ďalších štátnikov.dodal. Lajčák bude šéfom 72. VZ OSN od septembra 2017 do septembra 2018. Táto funkcia je procedurálna a funguje na princípe rotácie. Slovensko o túto funkciu prejavilo záujem už v roku 2003.Valné zhromaždenie OSN je jediný hlavný orgán OSN, ktorý pozostáva zo všetkých 193 členských štátov a tie sa striedajú na poste predsedu každý rok. V rámci OSN ide o protokolárne najvyššiu funkciu, ktorú tradične zastáva minister zahraničných vecí alebo iná medzinárodne uznávaná osobnosť z krajiny, ktorá je na rade prevziať predsedníctvo VZ OSN.