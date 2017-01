Mladík išiel venčiť psa, zrejme sa utopil vo Váhu

Autor: SITA, dnes 10:04

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 19-ročnom Matejovi Hošmanovi z Púchova.Je podozrenie, že mladík mohol spadnúť do Váhu. V utorok dopoludnia odišiel na prechádzku so svojím psom ku korytu rieky v Púchove, k dolnej časti objektu Continental pri diaľničnom privádzači. Ako agentúru SITA informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, asi 200 metrov od záhradníctva Kozový pri Vážskej kaskáde sa našlo jeho auto aj pes.Matej je vysoký 173 cm, štíhlej postavy. Má krátke vlasy špinavej blond farby a modré oči. Oblečenú mal šedú mikinu, čierne nohavice a čierne zateplené tepláky Adidas. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri pátraní, možno oznámiť na linke 158.