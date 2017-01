Danko chystá ďalší návrh, niektoré strany by mohli zaniknúť

Autor: SITA, dnes 10:34

Predseda parlamentu Andrej Danko chce navrhnúť, aby strana, ktorá nebude zaregistrovaná minimálne rok pred voľbami, nemohla kandidovať v parlamentných voľbách.

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Politické strany, ktoré chcú kandidovať do parlamentných volieb, by podľa predsedu SNS Andreja Danka mali mať stanovený minimálny počet členov.S takýmto návrhom sa v roku 2017 chystajú prísť národniari do parlamentu. Danko avizuje, že pôjde o veľkú novelu zákona o politických stranách. V lete hovoril, že minimálny počet členov strany by mal byť stanovený na 500, teraz o presnom čísle nehovoril. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, každá strana musí mať svoje štruktúry a hierarchia ich musí rešpektovať.Danko tak ako pri rokovacom poriadku poukazuje, že určitý počet členov je pre strany stanovený v niektorých štátoch. "" avizuje ďalšie zmeny Danko.SNS je podľa Danka za sprísnenie kontroly fungovania strán aj s cieľom ich výmazu z registra strán. "," zdôraznil. S tým, že je aj za vytvorenie kontrolných komisií a tým chce donútiť strany k určitému počtu členov. "," dodal Danko.