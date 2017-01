Galko písal prezidentovi, takýto má názor na jeho budúcnosť

Autor: SITA, dnes 11:36

Andrej Kiska by podľa poslanca nemal vstupovať do žiadnej politickej strany.

Slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

Egoistické pohnútky

Kiska u niektorých vyvoláva očakávania návratu mesiáša

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Andrej Kiska je podľa poslanca NR SR a podpredsedu opozičnej strany SaS Ľubomíra Galka "". Povedal to pre agentúru SITA na margo otvoreného listu prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý zverejnil na portáli europskenoviny.sk.V liste vyjadruje svoj názor, aby prezident nevstupoval do novovznikajúcej politickej strany, o čom už viackrát médiá informovali. Ako Galko vysvetlil, Kiska je príliš vzácny na to, aby sa za jeho osobu skryli ľudia, ktorí by ho využili. "" uviedol pre agentúru SITA Galko. Podľa neho je Andrej Kiska výnimočný prezident.List písal preto, lebo v poslednom čase vníma zvýšenú aktivitu, týkajúcu sa snáh zakladať nové politické strany – pravicové, ľavicové, konzervatívne, proimigračné, regionálne. "," dodáva s tým, že spoločenská atmosféra je vďaka niektorým žurnalistom, blogerom, analytikom či lobistom priam preplnená ideou Kiskovho aktívneho vstupu do straníckej parlamentnej politiky." objasnil Galko. Podľa neho sa politické subjekty boja, že by bez prezidenta neuspeli." napísal v liste opozičný politik. "" pýta sa Galko. Liberál sa nazdáva, že na post prezidenta Slovensko nemá náhradu.V liste zdôraznil, že sám Kisku v prezidentských voľbách volil. "" uviedol s tým, že pre neho ako bývalého ministra obrany sú otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti na prvom mieste. "," napísal.Hoci samotný prezident prípadný vstup do straníckej politiky nikdy nepotvrdil, podľa Galka ho ani výslovne nevyvrátil. "" adresoval prezidentovi. Otvorený list uzavrel s tým, že nové strany boli aj budú, niektoré uspejú, niektoré neuspejú, ale dobrí prezidenti, veľkí štátnici, nerastú na stromoch.