OMV sa stará o šoférov – učila ich, ako zvládnuť šmyk

"Zima prináša na cesty mnoho výziev. Základom na ich zvládnutie je byť pripravený. Samozrejmosťou je ovládať špecifiká jazdy v zime, či mať natankované kvalitné palivo, ktoré vodiča nenechá ani v mrazivých podmienkach stáť na kraji cesty," hovorí Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko. "Najlepšie je, ak sa vodiči dokážu na krízové situácie pripraviť v praxi. Pretože v OMV nám záleží na to, aby sa naši zákazníci dostali vždy do cieľa svojej cesty, pripravili sme pre nich súťaž o školu šmyku. Dúfame, že aj touto troškou prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti na cestách," dodáva s tým, že podujatie potvrdzuje filozofiu OMV We Care More.Dvadsiatka vyžrebovaných výhercov si svoje teoretické znalosti preverila v realite v piatok 16. decembra na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.Po odbornom školení na výhercov čakala i skúška reflexov a chladnej hlavy priamo na cvičisku. V krízovej situácii, keď rozhoduje každá sekunda, by už mali vedieť, čo majú čakať a ako majú reagovať. Zo skúšobných jázd už budú vedieť, s akou brzdnou dráhou majú počítať pri krízovom brzdení či ako zvládať nedotáčavý i pretáčavý šmyk."Bolo to výborné, teória, no najmä jazdenie na cvičisku mi ukázali, kde mám rezervy," zhodnotil podujatie jeden z výhercov, Marián z Bratislavy. "Naozaj to má význam a podobné školenie a jazdy by mal absolvovať každý šofér. Je skvelé, že sa OMV aj takto stará o svojich zákazníkov," dodal.Jedinečnou školou šmyku sa však starostlivosť OMV o svojich zákazníkov nekončí. Popredný európsky koncern, ktorý len v 13 krajinách strednej Európy prevádzkuje viac ako 2500 čerpacích staníc neustále posúva hranice možností pre vodičov. "Slogan We care more - teda staráme sa viac platí. Prejazdíte niekoľko tisíc kilometrov ročne a spoliehate sa na svoje auto, že vás dostane spoľahlivo a bezpečne do cieľa. A my vás v tom chceme podporiť. OMV MaxxMotion Diesel je vytvorený s cieľom urobiť jazdu bezpečnejšou a efektívnejšou pre šoférov aj pre autá. Prináša skutočné výhody. Najmä v zimných mesiacoch sa naň môžete spoľahnúť, čo je pre nás dôležité," hovorí marketingová manažérka OMV Ľubica Slabejová.Od umývania vozidiel, cez občerstvenie, servisné služby, predaj diaľničných známok až po vzdelávacie projekty, OMV už nie sú len čerpacie stanice, ale je to značka multifunkčných stredísk služieb, ktoré poskytujú miliónom motoristov kompletnú starostlivosť.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk S predajmi v rámci skupiny 23 miliárd eur a 24 100 zamestnancami v roku 2015 je OMV Aktiengesellschaft najväčšou obchodovateľnou priemyselnou spoločnosťou Rakúska. Prieskumný a produkčný segment má silné postavenie v Rakúsku, Rumunsku, Severnom mori, Blízkom východe a v Afrike a rozširujúce sa medzinárodné portfólio. Denná produkcia v roku 2015 bola približne 303-tisíc barelov denne. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V segmente rafinácie má OMV ročnú kapacitu rafinácie na úrovni 17,8 milióna ton a ku koncu roka 2015 prevádzkovala približne 3800 čerpacích staníc v 11 krajinách. V roku 2015 dosiahol objem predaja plynu 110 TWh.Kontakt pre médiá:Kubus ProAdam Parišek, Stredná 21, 821 04 Bratislava, Tel: +421 915 974 899stránka OMV:Sociálne siete