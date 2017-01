Sneženie komplikuje dopravu, na východe prvý situačný stupeň

Autor: SITA, dnes 10:14, aktualizované: dnes 13:33

Mimoriadnu situáciu vyhlásili pre silný vietor, tvorenie závejov a stále sneženie v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina.

Silný vietor a sneženie komplikujú situáciu na cestách. Foto: ilustračné, SITA/Rastislav Ovšonka

V Košickom kraji nasadili 46 sypačov

Problémy MHD v Košiciach

Sneží aj v Nitrianskom kraji

Hraničné priechody s Českou republikou a Poľskom sú prejazdné

PREŠOV/HUMENNÉ 13. januára (WebNoviny.sk) - Pre pretrvávajúce intenzívne sneženie vyhlásili v piatok o 11:00 prvý kalamitný stupeň na cestách v okresoch Michalovce a Sobrance. Informovala o tom hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková. Doložila, že prvý kalamitný stupeň bude vyhlásený aj pre okres Trebišov, v okrese Rožňava ho vyhlásili už o ôsmej ráno.informovala Bobríková.Na posyp a odstraňovanie snehu z ciest Správa ciest KSK nasadila 46 sypačov a osem traktorov s radlicami. Do zimnej údržby sú zapojení vodiči, obsluha mechanizmov, dispečeri a vedúci stredísk.informovala Bobríková.Údržba ciest je zabezpečovaná v zmysle Operačného plánu zimnej údržby ciest, na základe ktorého sú v prvom rade udržiavané hlavné ťahy, najmä cesty I. a II. triedy a dôležité medziregionálne cesty III. triedy. Správa ciest KSK opätovne upozorňuje, že na obslužnej lesnej ceste medzi Opátkou a Košickou Belou sa momentálne nerobí zimná údržba. Mechanizmy sa tam dostanú až po uvoľnení kapacít z ostatných úsekov ciest.uviedla Bobríková.Doložila, že momentálne sa prioritne zabezpečuje údržba obchádzkovej trasy cez Prešovský samosprávny kraj (Margecany – Klenov – Sedlice – Ľubovec – Obišovce – Košice, resp. Radatice – Bzenov – Prešov). Keďže v Prešovskom kraji nie sú tieto trasy pri zimnej údržbe zaradené ako prioritné, po dohode s prešovskou správou ciest ich udržiavajú košickí cestári. Až po tom, čo to umožní situácia na ostatných cestách, budú kapacity presunuté na obslužnú komunikáciu medzi Opátkou a Zlatníkom.Vytrvalé sneženie aj popoludní komplikuje mestskú hromadnú dopravy v Košiciach. Ako informovala hovorkyňa košického dopravného podniku Michaela Karaffová, momentálne sa situácia v MHD pomaly stabilizuje.uviedla popoludní Karaffová.Podľa Karaffovej košická MHD jazdila ráno bez väčších problémov. Intenzívne sneženie začalo situáciu komplikovať počas rannej špičky okolo 6:30. Autobusy mali problém predovšetkým v kopcovitých terénoch - vozidlá boli zablokované na Zelenom dvore, Vojenskej ulici, neprejazdný bol smer na sídlisko Dargovských hrdinov od obchodného domu Mier.informovala Karaffová.Sneženie, silný vietor a námraza komplikuje dopravu aj v Nitrianskom kraji. Zvýšený počet dopravných nehôd však polícia neeviduje.Ako informovala agentúru SITA nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, od rána bolo v kraji šesť škodových udalostí. Vodiči musia jazdiť opatrne a prispôsobiť jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky.uviedol vedúci nitrianskeho strediska Regionálnej správy a údržby ciest Nitra Ľubomír Andrášik.Polícia v Banskobystrickom kraji prijala v súvislosti s hustým snežením mimoriadne opatrenia. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, až do odvolania budú uzatvorené hraničné priechody s Maďarskom pre nákladnú dopravu.uviedla. Pre kamióny sú totiž uzavreté horské priechody. Situácia sa však stále mení, aj keď sú cesty priebežne upravované, vodičom odporúčajú, aby zvážili cestu autom, prípadne zvolili iný spôsob prepravy.Cesty na cestách v Žilinskom kraji sú prevažne mokré, na niektorých úsekoch je kašovitá vrstva snehu s ľadovým podkladom. Hraničné priechody s Českou republikou a Poľskom sú prejazdné bez obmedzení. Uzatvorené sú horské priechody Šturec, Donovaly, Kľak (celoročne uzavretý) pre jazdné súpravy nad 10 metrov. Ako informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík, polícia situáciu na cestách neustále monitoruje a prijíma opatrenia podľa aktuálneho vývoja. Policajti v prípade potreby riadia a usmerňujú premávku.