Vtáčia chrípka sa objavila už aj v okrese Prešov

Autor: SITA, dnes 12:04

Vírus sa potvrdil v domácom chove hydiny v obci Chmeľov, časť Podhrabina.

Potvrdené ohnisko je u domácej hydiny. Foto: Ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - V obci Chmeľov, časť Podhrabina v okrese Prešov sa potvrdilo ďalšie ohnisko vtáčej chrípky subtypu H5 na Slovensku. Ako informoval Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu ministerstva pôdohospodárstva, je to druhé potvrdené ohnisko u domácej hydiny. Ide o súkromný úžitkový drobnochov na produkciu vajec a mäsa pre vlastnú spotrebu.Chov, v ktorom bola objavená tzv. vtáčia chrípka, sa nachádzal za domom vo výbehu s oplotením bez ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu. Hydina bola zatváraná na noc do zatepleného ustajňovacieho priestoru. Ochorenie začalo bielymi vodnatými hnačkami 6. januára, tri kusy hydiny uhynuli o dva dni neskôr. O ďalšie dva dni uhynulo ďalších päť kusov, načo chovateľ nahlásil úhyn súkromnému veterinárnemu lekárovi a ten to oznámil na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov.Úradný veterinárny lekár ešte v ten istý deň chov skontroloval a odobral dva kusy hydiny na laboratórne vyšetrenie. Národné referenčné laboratórium pre aviárnu influenzu - Veterinárny ústav vo Zvolene (NRL) následne potvrdil vírus vtáčej chrípky subtypu H5. Veterinárna správa vytýčila reštrikčné zóny - ochranné pásmo minimálne tri kilometre a pásmo dohľadu minimálne 10 kilometrov od ohniska. V súčasnosti nariaďuje veterinárne opatrenia v ohnisku, a tiež v ochrannom pásme a pásme dohľadu, aby zabránila ďalšiemu šíreniu nákazy.Prvý prípad vtáčej chrípky v domácom chove sa objavil koncom vlaňajška v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Ďalšie prípady zaznamenali v košickej zoologickej záhrade a u voľne žijúceho vtáctva v okrese Komárno.