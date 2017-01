Zlodeja, ktorého postrelil Kňažko vo vile, už obvinili

Autor: SITA, dnes 12:15

Čech čelí obvineniu z krádeže a porušovania domovej slobody.

Milan Kňažko Foto: archívne, SITA/Ján Slovák

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Zlodeja, ktorý sa v stredu vlámal do vily známeho herca a expolitika Milana Kňažka na Havlíčkovej ulici v Bratislave, obvinili. Čech čelí obvineniu z krádeže a porušovania domovej slobody. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, spisový materiál vyšetrovateľ predložil na prokuratúru s návrhom na väzobné stíhanie. Ďalšie okolnosti tohto prípadu vyšetrujú.Známy herec, ktorý zlodeja v dome pristihol, ho postrelil legálne držanou zbraňou. Zraneného muža privolaní záchranári previezli do nemocnice. Ako dodala Mihalíková, poskytnutie bližších informácií v súčasnosti nie je možné, nakoľko by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie polícia poskytne, ak to procesná situácia umožní.