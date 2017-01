Gladiátori vstupujú do druhej polovice súťaže

Autor: WBN/PR, dnes 16:03

Boj o play-off pokračuje.

Gladiators Trenčín (EUHL)

Prvá polovica základnej časti je za nimi, v tej nasledujúcej sa chcú stále pobiť o miestenku do play-off. Univerzitný tím Gladiators Trenčín chce i naďalej spolupracovať s juniorskými klubmi a najbližší domáci zápas bude mať špeciálnu príchuť – vyzbierané dobrovoľné vstupné venuje Trenčianskej nadácii.

vyslovil na úvod manažér tímu Lukáš Frývaldský.pokračoval Frývaldský uvedomujúc si aktuálnu situáciu. Trenčianski Gladiátori pôsobiaci v EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) sa totiž po prvých troch mesiacoch nenachádzajú na mieste, ktoré zabezpečuje postup do vyraďovacej časti hry. Svoje odhodlanie prebojovať sa čo najďalej chcú podporiť krokmi, ktoré sa im už osvedčili.objasnil Frývaldský.Univerzitné mužstvo Gladiators Trenčín spadá pod obe trenčianske vysoké školy (Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle v Trenčíne), no okrem reprezentovania alma mater si uvedomuje aj skutočnosť, že tiež reprezentuje mesto ako také.vyjadril sa Frývaldský. Gladiátori sú tiež vďační svojmu vedúcemu mužstva za skvelú starostlivosť o hráčov, resp. chod tímu. Svoju radosť a vďaku sa preto rozhodli šíriť ďalej. "29.1.2017 nás čaká najbližší domáci zápas proti Diplomats Pressburg a chceli by sme ho využiť na podporu Trenčianskej nadácie. Vybraté vstupné, ktoré je dobrovoľné, by sme chceli venovať spomínanej nadácii a prispejú tiež hráči a vedenie tímu. Týmto spôsobom by sme chceli podporiť ďalších – vieme, že nadácia už bude vedieť ako financie správne využiť," dodal na záver Frývaldský.